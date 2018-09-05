Dünya İdari Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kuruluna katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ’’Yapacağımız faaliyet ve projelerle tüm dünyanın dikkatini çekeceğimize ve her yıl üye sayımızı arttırarak tüm dünyayı kapsayan bir birlik olacağımıza yürekten inanıyorum’’dedi.

Türkiye ile birlikte 16 ülkenin belediye başkanları ve temsilcilerinin katıldığı Genel Kurul Toplantısı Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünya kentlerinin kentsel dönüşümden göçe, insani yardımdan iklim değişikliğine kadar çok çeşitli alanlarda iş birliği yapmasının zorunlu hale geldiğine dikkat çekerek, ’’Günümüzde ülkeler yerine şehirlerin ekonomik güç olacağı yeni bir dünya kuruluyor. Ekonomik güç olan şehirlerin bütçeleri ülkelerle yarışıyor. Kaderlerimiz o yüzden birbirine bağlı. Şehirlerin ülkelerin önüne geçeceği süreç kademeli olacak. Önce 2030’da, takiben 2050’de net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Tahminlere göre dünya nüfusu 2050 itibariyle 9.7 milyara ulaşacak. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun yüzde 63’ü şehirlerde yaşayacak. Tüketimin de yüzde 91’i şehirlerde gerçekleşecek’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki önemli projeler hakkında bilgi veren de Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesinin İstanbul’un en büyük projesi olacağını, sadece Ankara’daki Millet Bahçelerinin yeşil alan miktarını yüzde 6 artıracağını, İstanbul’da ise Atatürk Havalimanı’na yapılacak Millet Bahçesi’nin de Hyde Park’tan 8 kat, Central Park’tan da 3.5 kat daha büyük olacağını vurguladı. Bakan Kurum, Kudüs’te yaşanan dramı da hatırlatarak, ’’Kudüs insanlığın başkenti ve insanlığın ortak mirasıdır. Son dönemde Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın, Gazze’nin ve Filistin halkının yaşadığı dramı unutmadığımızı ve unutmayacağımızı Başkentler Zirvesi’nde ifade etmek istedim’’ şeklinde konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de, dünya geleceğinin nasıl olacağının ortak soru olduğunu belirterek, ’’Bu konuda çok ciddi soru işaretleri bulunuyor. Başkentler ülkelerin aklının, nabzının, kalbinin attığı yerlerdir. Ankara öncülüğünde kurulan bu birliğin tecrübe paylaşımı ile yaşanan sorunlara ortak çözümler bulup, şehir yönetimlerini güçlü hale getirmesi önemli bir adımdır. Belediyecilik anlayışı artık yer altı ve yer üstü yöneticiliğinden çıkıp insanı merkeze alan sosyal ve kültürel belediyeciliği ön plana çıkarmalı’’ açıklamasında bulundu.

Sejong Belediye Başkanı Choon-hee Lee de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya ev sahipliği için teşekkür ederek, ’’Türkiye tarihi ve coğrafik konumu itibariyle doğu ve batı arasında bir köprü konumundadır. Ankara’nın da Dünya İdari Kentler Birliği’nin ilk başkanı olarak tüm dünyadaki idari başkentleri arasında aktif bir rol oynayarak köprü olmasını sabırsızlıkla bekliyorum’’ dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları vererek, ’’Bugün Ankara’mız ve Dünya Başkentleri için tarihi bir gün. Küresel terörün tüm dünyayı tehdit ettiği, bölgesel savaşlar ve göçmen sorunlarının insani bir drama dönüştüğü, sorunların çözümü yerine pek çok ülkenin kendi menfaatlerini maksimize etmek için adeta yarıştığı bir dönemde, bizler dünyanın önemli başkentlerinin yöneticileri dostluk ve iş birliği için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çatışma yerine dayanışmayı, rekabet yerine işbirliğini, sömürü yerine paylaşmayı hedefleyen kentlerin temsilcileri olarak gayretlerimizi sürekli hale getirecek bir birlik kuruyoruz. Bu elbette kolay bir iş değildir. Büyük fedakarlık, emek ve zaman ister’’ değerlendirmelerinde bulundu.

’’Yapacağımız faaliyet ve projelerle tüm dünyanın dikkatini çekeceğimize ve her yıl üye sayımızı arttırarak tüm dünyayı kapsayan bir birlik olacağımıza yürekten inanıyorum’’

Birliğin üye sayısını artırmayı amaçladıklarını ve önemli projeler üreteceklerini kaydederek en iyi tecrübelerin paylaşılması gerektiğinin ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasının önemine işaret eden Tuna konuşmasına şöyle devam etti:

’’Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ortak akla ve iş birliğine çok önem veriyoruz. Ego-sistem yönetim anlayışı olarak adlandırdığımız, ‘ben yaptım oldu, en iyisini ben bilirim, ben seçildim dolayısıyla istediğimi yaparım’ yönetim anlayışı yerine, Eko-Sistem yönetim anlayışı olarak adlandırdığımız, kentin tüm paydaşlarının ortak aklını kullanan, karar alma süreçlerinde onların etkin katılımını öngören, beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alan kısa, orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturan yönetim anlayışını benimsiyoruz. Küreselleşme çağı olarak adlandırılan bu süreçte firmalar yerine kentlerin rekabet edeceği bir döneme giriyoruz. Sanayi 4.0 ile birlikte genç mühendislerin, mucitlerin ve yetenekli CEO’ların fabrika çatısı altında toplanma zorunluluğu olmadığı bir sürece giriyoruz. Bahsi geçen kişiler firmalar yerine teknolojik ve inovatif yönlerini besleyecek, ilham kaynağı olacak, bilgi ve teknolojik eko sistemlerini besleyen kentleri tercih etmektedirler. Kentlerimiz için çok büyük bir meydan okuma anlamına gelen bu durum daha çok işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Akıllı şehir ve kentsel dönüşüm konularında bir an önce en iyi tecrübelerimizi paylaşmalıyız. Yapacağımız faaliyet ve projelerle tüm dünyanın dikkatini çekeceğimize ve her yıl üye sayımızı arttırarak tüm dünyayı kapsayan bir birlik olacağımıza yürekten inanıyorum.’’

Toplantıda tüzük görüşmelerinin ardından 2018-2020 dönem başkanlığı için yapılan oylamada Ankara Büyükşehir Belediyesi dönem başkanlığına seçilirken Başkan Tuna’ya birlik bayrağı teslim edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin birlik başkanlığını üstlenmesinin büyük bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Başkan Tuna, yaptığı teşekkür konuşmasında, ’’Ankara’mıza göstermiş olduğunuz bu teveccühten dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu birliği daha da geliştirmek ve daha verimli hale getirmek için gayret sarf edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu birlikteliğin daha da büyümesini ve gelişmesini umut ediyorum’’ diye konuştu.

Toplantıda aralarında KKTC, Nijer, Somali, Mozambik, Arnavutluk ve Saray Bosna’nın yer aldığı 6 yeni ülkenin başvuruları da kabul edildi. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından Türkiye ile birlikte 16 ülkenin belediye başkanları ve temsilcileri yuvarlak masa etrafında bir araya geldi. Kentsel dönüşümden göç sorununa, nüfus artışından kent yönetimine kadar çözüm bekleyen gündem başlıkları konusunda deneyimlerini paylaşan belediye başkanları, çeşitli oturumlarla sorulara da yanıt verdi. Toplantıda ayrıca Mogadişu ile Ankara arasında kardeş şehir protokolü de imzalandı.