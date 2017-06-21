Dünya Mülteciler Günü’nde anlamlı konser

Dünya Mülteciler Günü vesileyle Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Iraklı, Suriyeli ve Türk gençlerinden oluşan "Bizim Koro" isimli topluluk konser verdi. Konser öncesi açılış konuşmasını yapan İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, 2011 yılından beri Suriye’de devam eden iç savaşa dikkat çekerek, "Suriye’de maalesef kısa vadede bir çözümün bulunmayacağını görüyoruz. Dolayısıyla hep beraber Türkiye’de bulunan 3 milyon mülteci ile birlikte yaşamanın yollarını bulmamız gerekiyor. Bunun anlamı şu; entegrasyon denen kavramı çok iyi öğrenmeli ve en kısa zamanda uygulamaya geçirmeliyiz" dedi.

Entegrasyonun tartışmalı ve zor bir kavram olduğunu belirten Çorabatır, "Biz de bu kavramla hareket ettik ve Türkiye’de entegrasyon için küçük bir model geliştirebilir miyiz dedik ve Amerikan Büyükelçiliğinin cömertçe destekleriyle bu projeyi (Bizim Koro) dört ay önce başlattık. İnci Ay ve Semra Öğüt hocalarımızın inanılmaz çabalarıyla ve mülteci gençlerimizin ve Türk gençlerimizin inanılmaz gayretleriyle çok güzel bir koro oluştu. Buradaki mesajlarımız sadece Türk kamuoyuna değil, dünya kamuoyuna. Mültecilere ön yargılarla bakan insanlara mültecilerin de evrensel kültürün bir parçası olduğunu göstermek istedik. Bu yüzden de müzik tarzı olarak da evrensel müziği seçtik" diye konuştu.

I’m Mappy projesi

Gecede ayrıca Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından yürütülen ve mültecilere günlük hayatta kolaylık sağlayacak I’m Mappy projesi de tanıtıldı. Üç ana hedefi olan projenin temel amacı mutlu ve sağlıklı gençliğe ulaşmayı hedeflemesi. Bu amaçla Türkiye, İtalya, Yunanistan, Slovakya ve Litvanya olmak üzere beş farklı ülkeden sivil toplum kuruluşları ve uzmanları bir araya getirildi. İlk olarak genç mültecilerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarının iyileştirilmesi, ikinci olarak yeteneklerine ve eğitimlerine uygun verimli olabilecekleri işlerde çalışabilmeleri, üçüncü olarak ise topluma uyum sağlayarak dahil olmaları projenin amaçları arasında yer alıyor. Bu hedefler doğrultusunda öncelikle Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, enstitüler ve organizasyonlar arasında uygun olanları belirlenecek, daha sonra genç mültecilerin bu bilgilere ulaşabilmesi için bir veri tabanı oluşturulacak. Veri tabanına ise akıllı telefonlarla ve sitenin internet üzerinden sayfasında ulaşılabilecek. Projenin yaklaşıl iki yıl sürmesi bekleniyor.

Etkinliğe İGAM Başkanı Metin Çorabıtır, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger, ABD Ankara Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve çok sayıda davetli katıldı.