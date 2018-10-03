Dünya şampiyonundan Başkan Ak'a ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Güney Kore'de düzenlenen Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca branşında altın madalya kazanan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan'ı makamında kabul etti.

Güney Kore'nin Changwon kentinde 31 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca genç kızlar kategorisinde yarışan Gazi Gücü Spor Kulübü sporcusu Şevval İlayda Tarhan, Çin'den, Hindistan'dan, Sırbistan'dan, Almanya'dan, Güney Kore'den ve diğer birçok ülkeden sporcularla yarışmıştı. Toplamda 68 sporcunun katıldığı turnuvada 570 puanla finale kalan Tarhan, kendi branşında dünya şampiyonu olmuştu. 10 metre havalı tabanca kategorisinde Türkiye rekorunu da elinde bulunduran Tarhan, atıcılık sporuna 3 yıl önce başlamıştı. Atıcılığa merak duyarak annesinin refakatinde atıcılık kulübünde spora başlayan Tarhan, 10 metre havalı tabanca branşıyla Türkiye'nin bu kategorideki ilk dünya şampiyonu olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Başkan Ak, milli sporcu Şevval İlayda Tarhan'ı, Gazi Gücü Spor Kulübü kurucusu Murat Yılmaz'ı ve Tarhan'ın antrenörü İlknur Yılmaz'ı makamında kabul etti. Keçiören Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyleyen Başkan Ak, Türkiye'ye gurur yaşatan milli sporcuyu tebrik etti. Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan'ın 3 yıl gibi kısa bir sürede dünya şampiyonluğuna yürüdüğüne vurgu yapan Başkan Ak, “Eğer azimli olursak İlayda gibi nice şampiyonlar yetiştirebiliriz. Azimli olmanın yanında spora ve sporcuya verilecek destek de çok önemli. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile gerekse AK Parti belediyeciliğinin spora olan katkılarıyla özgüveni yüksek bir nesil için azami gayreti gösteriyoruz. Keçiören Belediyesi, başarıya susayan, hedefleri doğrultusunda başarıya koşan gençlere her türlü imkânı sunuyor. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.