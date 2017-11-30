Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’dan Yenimahalle’de muhteşem konser

MÜZED Çocuk Sanat Atölyeleri Sosyal Sorumluluk Projesi yararına Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen resitale Yenimahalleliler yoğun ilgi gösterdi. Henüz 3,5 yaşındayken “Harika çocuk” olarak başladığı müzik yaşamında dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yapan, dünyanın birçok şehrinde sahne alan Gülsin Onay, Yenimahalleli müzikseverlerin karşısına iki bölümden oluşan repertuvarıyla çıktı. Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden piyanist, resitalinde Robert Schumann, Felix Mendolssohn Bartholdy ve Cesar Frank’in eserlerini seslendirdi. Ayrıca uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul edilen ve Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılan Onay, Chopin eserlerini de seslendirdi. Besteci Ahmet Adnan Saygun’un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak da tanınan Onay, Yenimahalleli sevenlerine Saygun’un eserlerinden örnekler sundu.