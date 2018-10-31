Dünyanın seçkin türkologları Eskişehir'de buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliğiyle Eskişehir'de “10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” düzenledi.

Sempozyumun açılışında konuşan Düzenleme Kurulu Başkanı ve ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca, ‘dünya dili Türkçe' tabirinin Türk dili konuşanlar ve Türk dili araştırmacıları için bir hayal, iddia ya da beklenti olmadığını, çünkü Türk dilinin her bakımdan dünyanın en büyük dillerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ağca, 2018 yılının UNESCO tarafından ‘Atabetü'l Hakayık Yılı' ilan edilmesinin ardından sempozyumu Atebetü'l Hakayık'ın basılışının 100. yıl dönümü adına düzenlemeyi planladıklarını ve bu çerçevede sempozyum bilimsel programına eserle ilgili oturumlar koyduklarını ifade etti. 3 gün boyunca 58 oturumda toplam 240 bildirinin sunulduğunu belirten Prof. Dr. Ferruh Ağca, sempozyumun düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür etti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise, geçen yıl toplanan UNESCO'nun 39. Genel Konferansı'nda Atabetü'l Hakayık'ın anma ve kutlama yıl dönümleri arasına dahil edilmesinin kabul edildiğini ve bu nedenle kendilerinin de çalışmalar yaparak sempozyumda bulunduklarını kaydetti. Prof. Dr. Oğuz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin böyle bir duyarlılıkla bu sempozyumu düzenlemesinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek teşekkür etti.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkçe'nin dünya dili olma yolunda çok eski dönemlerden beri geniş bir alan olan Avrasya'da konuşuluyor olması, 250 milyona yakın kişi tarafından konuşulması, Orhun Anıtları gibi çok eski edebi eserlere sahip olması gibi başlangıç ölçülerine sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gülsevin, bugün yabancıların Türkçe öğrenmeye olan büyük talebi ve pek çok yabancı dile geçmiş 12 bin Türkçe kelimenin varlığının da Türkçe'nin bir dünya dili olduğunu gösterdiğini dile getirdi.