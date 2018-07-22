Dünyayı değiştirecek fikri olan “Başkentli çocuklar”

Faaliyetlerine bütün bir yıl boyunca ara vermeden devam eden merkezde; ailelere, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik; koruyucu, önleyici, geliştirici, danışmanlık, eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetleri veriliyor. Çocuklara yönelik yaz etkinlikleriyle dikkat çeken merkez, “Yaza Merhaba-Benim Renkli Dünyam” etkinlikleri ile yaz tatilinde farklı deneyimler ve farklı bakış açıları sunarak, psiko-sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Çocukların eğlenirken yeni beceriler kazanmasını sağlayan 8-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan yaz programı; “Hayal Et Atölyesi”, “Psiko-Eğitim Atölyesi”, “Drama Atölyesi”, “El Sanatları Atölyesi” ile Çocuk Korosu çalışmalarından oluşuyor.

“Hayal Et Atölyesi”nde, miniklerin, çocuk kitapları eşliğinde hayal güçlerini kullanarak parlak fikirler üretebileceği çalışmalar yapılıyor. Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan “Drama Atölyesi”nde ise minikler, başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı olmaya yönelik çalışmalar yaparak olumlu iletişim becerilerini geliştiriyorlar.

Çocuklar hayır demeyi öğreniyor

Uzman psikologlar tarafından yürütülen “psiko-eğitim” kapsamında; duyguları tanıma ve anlama, iletişim ve çatışma çözme becerilerini geliştirme, öfke kontrolü, akranlarla doğru iletişim, özgüven ve sorumluluk kazandırmaya yönelik etkinlikler ile özellikle çocuklara hayır demeyi öğreterek, okul hayatlarında maruz kalabilecekleri her türlü zorlukla mücadele etme eğitimi veriliyor.

Fikir fabrikası minikler

“Geleceğe Mesajım Var”, “Hayallerim Var”, “Dünyayı değiştirecek fikirlerim var” diyerek fikirlerini de yarıştıran çocuklar, hem eğitmenlerini hem de ailelerini şaşırtıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Demetevler’deki Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde el becerilerini de geliştiren çocuklar, eğlenerek paylaşmayı öğreniyor. “Beraber Şarkı Söyleyelim Çocuk Korosu”na da katılarak keyifli bir yaz geçiren çocuklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç yönetiminde ders alıyorlar. Kent Orkestrası sanatçılarından Nur Yoldaş ve Mehmet Erdemli ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı sanatçılarından Muzaffer Topak da çocuklara eşlik ederek, çalışmalara destek veriyor.