"Durak Ankara" hizmette

Durakta bekleyen Başkentliler uygulama sayesinde EGO otobüslerinin durağa ulaşma süresini daha hızlı şekilde öğrenebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve dünyada ilk kez Başkentlilerin kullanacağı teknolojik yenilik whatsapp hattı üzerinden çalışıyor. EGO Cep’te uygulamasının dışında hayata geçirilen “Durak Ankara” adlı uygulamadan yararlanmak isteyen Başkentlilerin, ALO 153 Mavi Masa hattı olarak kullanılan “0312 153 00 00” numarasını cep telefonlarına kaydetmeleri gerekiyor. Numaranın kaydedilmesinin ardından durak numarasının girilmesiyle anında kent içi otobüs ulaşım bilgilerine ulaşım sağlanabilecek.

Her yaşta vatandaşın kolay ve pratik uygulama sayesinde otobüs ulaşım bilgilerini daha hızlı takip edebileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna, teknolojik yenilikler konusunda vatandaş memnuniyetini göz önünde bulundurmamız yönünde bize talimat verdi. Biz de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak yoğun bir çalışma yapıyoruz. Son olarak ’Durak Ankara’ uygulaması ile mobil uygulama indirmeye gerek kalmadan Başkentliler bulundukları durakta otobüslerin durağa ulaşma süresini rahatlıkla öğrenebilecek" bilgisini verdi.

Vatandaşlar memnun

Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de de ilk kez Başkent’te hizmete soktuğu “Durak Ankara” uygulamasını kullanmaya başlayan Necati Şahin, "EGO Cep’te programını kullanıyordum. Sadece telefon numarasını kaydederek whatsapp üzerinden bilgi almak daha kolay oldu. Hangi durakta ne kadar bekleyeceğini bilmek zaman kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Ankara’ya İskenderun’dan misafir olarak geldiğini ve durakta beklerken bu hizmeti kullanmaya başlayan yolculardan görerek denediğini anlatan Ayhan Özsu da, "Çok avantajlı ve pratik bir uygulaması var. Herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Bu uygulamanın zaman problemini ortadan kaldıracağa benziyor. Başkent’e yakışır bir hizmet olmuş" dedi.