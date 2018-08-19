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19 Ağustos 2018 09:46

Durali Alıç Mahallesi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Mamak Belediyesi’nin Durali Alıç Mahallesi’nde başlattığı düğün salonu ve spor alanı tamamlandığında düğün, nişan, sünnet gibi çeşitli organizasyonlara, konferans, panel ve seminerlere ev sahipliği yapacak.

Durali Alıç Mahallesi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

19 Ağustos 2018 09:46


Mamak Belediyesi’nin Durali Alıç Mahallesi’nde başlattığı düğün salonu ve spor alanı inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Modern görüntüsü ile dikkat çekecek yapı tamamlandığında düğün, nişan, sünnet gibi çeşitli organizasyonlara, konferans, panel ve seminerlere ev sahipliği yapacak. Toplamda 4 bin 315 metrekarelik inşaat alanına sahip proje, kapalı otoparkı, 500 kişilik düğün salonu, basketbol sahası, spor alanı ve çocuk oyun alanı ile hizmet verecek. Tasarımında kullanılan modern mimari çizgilerle kentin estetik görünümüne de katkı sağlayacak bu özel yapının yüzde 60 tamamlanmış durumda.


İlçede hayata geçirilen projelerin birden çok amaca hizmet edecek şekilde tasarlandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımız proje tamamlandığında düğün, nişan gibi etkinliklerini bu modern merkezde yapabilecekler. Üst katında gençlerimiz çocuklarımız spor yapıp keyifli zaman geçirirken, alt katı ise yuva kurmak isteyen çiftlerimize ev sahipliği yapacak” dedi.




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