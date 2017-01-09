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09 Ocak 2017 11:35

Duyarlı kalplerden sıcak evler

Duyarlı kalplerden sıcak evler

09 Ocak 2017 11:35

Beştepe Okulları İlkokulu öğrencilerinin duyarlı minik kalpleri, sokak hayvanları için katı atıklardan kulübe yaptı. Duyarlı çocuklar, kulübeleri Çankaya Belediyesi barınak yetkililerine teslim etti.
Beştepe Okulları İlkokulu’nun duyarlı öğrencileri sokak hayvanları için katı atıklardan yaptıkları kulübeleri Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.
Öğrenciler 2016-2017 eğitim öğretim yılı Hayat Bilgisi dersi kapsamında “Yuvasız Kalmasınlar” adıyla başlattıkları proje ile sokak hayvanları için 20’yi aşkın kulübe yaptılar. Kuş evinden kedi evine çeşit çeşit yaptıkları kulübeleri Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim eden minikler, “Onlar üşümesin diye barınak hazırladık, artık üşümeyecekler” dedi.
35 öğrencinin sadece 2 haftada yaptığı barınaklar, Çankaya Belediyesi yetkilileri tarafından uygun alanlara bırakıldı.



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