Bölge milletvekili adayı Barış Aydın, seçim çalışmaları kapsamında bu kez Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomobil alışveriş ve ticaret merkezi OTONOMİ’yi ziyaret etti. Aydın, "Türkiye’de örnek olan modern bir tesisin burada hayata geçmesi de Ankara için büyük bir kazanım’’ dedi.

Bölge milletvekili adayı Barış Aydın, ara vermeden sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında bu kez Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomobil alışveriş ve ticaret merkezi OTONOMİ’yi ziyaret etti. Aydın Erkoç, Başkan Yardımcıları Niyazi Berktaş, Mahmut Ulucan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Barış Aydın, üyelerle görüş alışverişinde bulundu, esnaflarla sohbet etti.

OTONOMİ’nin hayata geçişindeki tüm süreçleri yakından takip ettiğini ve açılışına da katıldığını ifade eden Aydın, Başkent’in böyle önemli bir yapıya kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan ve üyelere de teşekkür etti.

Aydın, şehir içinde yaşanan galeriler sorununun OTONOMİ ile çözüm bulmasının hem Ankara’ya hem de vatandaşlara büyük fayda sağladığını söyleyerek, "Bir yandan şehir trafiği rahatlarken diğer yandan da sokaklara park edilen galerilere ait araçların yaya trafiğini engellemesi sorunu da ortadan kalktı. Öte yandan Türkiye’de örnek olan modern bir tesisin burada hayata geçmesi de Ankara için büyük bir kazanım. Bu bölge ve Ankaramız değer kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımız da fuar alanı ve metro projesi müjdesini verdi. Bölge başta olmak üzere Başkentimiz daha da değer kazanacak" ifadelerini kullandı.

MASFED, BOD, OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç da 41 ilde yapılanan ve üye sayısı her geçen gün artan MASFED ve OTONOMİ hakkında bilgi vererek sektörde gelinen noktayı çözüme kavuşan ve çözülme yolunda önemli adımlar atılan sektör sorunlarını anlattı. Yaklaşan seçimle ilgili konuşan MHP Ankara 2. Bölgeden milletvekili adayı da olan Başkan Erkoç, "Milletçe zor günler atlattık, biz her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında, destekçisi olduk. Yapılan tüm çalışmalar, çabalar ülkemizin kalkınmasına milletimizin refahına katkı içindir. 15 Temmuz’da da sokaklardaydık. Hep beraber vatanımızı milletimizi savunmak için şer odaklarının karşısında dimdik durduk. 15 Temmuz gecesi, daha sonrasında Yenikapı Mitingi’nde oluşan ruh, ardından 16 Nisan referandumunda oluşan bir ruhun devamı olarak MHP ve AK Parti arasında milli bekayı esas alan bir Cumhur İttifakı oluşmuştur. Cumhur İttifakı ülkemizin birliği ve beraberliğini esas almaktadır. İnşallah 24 Haziran seçimleri ülkemize ve milletimize hayırlar getirecektir’’ şekline konuştu.