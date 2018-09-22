Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 18 göç olayının 11'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6'sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1'i ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Menderes ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 11 olayda 426 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Didim bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda 79 düzensiz göçmen yakalandı, 3 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası Anamur açıklarında gerçekleşen 1 olayda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Gerçekleşen 18 göç girişiminin 6'sında Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilirken, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Çanakkale Ayvacık, İzmir Çeşme ve Muğla Bodrum bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 149 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Menderes ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 15 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 543 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde 1 Sahil Güvenlik Korveti, 29 Sahil Güvenlik Botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 16 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 324 saat seyir yapıldı. 26 helikopter (62 saat) ve 6 uçak sortisi (47 saat) ile toplam 109 saat uçuş gerçekleştirildi. 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 333 saat görev icra edildi.