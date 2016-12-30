E-ticaret eğitimleri başladı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara’nın ticaret hacminin artırılması, Ankara’daki kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle düzenlenen "e-ticaret eğitimleri" 27 Aralık 2016 tarihi itibariyle başladı.

E-ticaret eğitimleriyle Ankara Kalkınma Ajansının temel görevleri arasında bulunan bölgenin rekabet gücünün artırılması, bölgenin kurum ve kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu kurumlar arasında kalkınmaya yönelik işbirlikleri geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda e- ticarete giriş, dijital müşteri, e-ticaret süreçleri ve iş modelleri, e-ticaret yatırımı, kullanıcı deneyimi ve tasarım, e-ticaretin finansmanı, dijital markalaşma, pazarlama ve varlık yönetimi, büyük veri ve analitik, e-ticaret hukuku, siber güvenlik, ulusal ve uluslararası başarı ve başarısızlık hikayeleri, e-ticaret trendleri konularında uygulamalı bilgiler 18 saatlik bir eğitim programı kapsamında katılımcılarla paylaşılıyor. E-ticaret programına ilk defa kooperatif ortakları da dahil edildi.

İki ayrı grup halinde düzenlenen ve konunun uzmanlarınca verilen e-ticaret eğitimleri 15 Ocak 2017 tarihinde tamamlanacak.