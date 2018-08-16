Ankara Eczacılar Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan, “Hekimlerimiz Türkiye’de var olan yerli eş değer ilaçları reçete etsinler. Böylece, piyasada ilaç bulunmamasının da önüne geçileceğini düşünüyoruz. Global şirketler bu kur yüksekliğini fırsata çevirebilirler” dedi.

Dövizdeki hareketlilik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı "Dolarlarınızı, Euronuzu TL’ye çevirin” çağrısının ardından Türkiye’nin dört bir tarafında vatandaşlar dövizlerini bozdurmaya başladı. Bu çağrıya sessiz kalmayan Ankara Eczacı Odası’da bir kampanya başlatarak doktorlara “Amerikan menşeli ilaçlar yerine varsa yerli eş değer ilaçlar reçetelensin” çağrısında bulundu. Ayrıca eczacılardan da hastalara varsa eğer yerli eş değer ilaç önermelerini istedi. Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan, “Son dönemde ülkemizde döviz hareketliliği yaşanıyor. Bu döviz hareketliliğinin normal bir durum olmadığı ve ülkeye karşı başlatılan bir ekonomik savaş olduğunu biliyoruz. Bu savaşta da herkesin devletin yanında yer aldığını biliyoruz. Bizde eczacılar olarak, özellikle vatandaşın sağlığını önemseyen bir meslek grubu olarak kampanya başlattık. Ülkemizde yer alan 20 global ilaç şirketinin 8 tanesi Amerikalılara ait. İlaç pazarının büyük kısmını ellerinde tutuyorlar. Hekimlerimiz, Türkiye’deki var olan yerli eş değer ilaçları reçete etsinler” ifadelerini kullandı.

“Piyasada ilaç bulunmamasının da önüne geçileceğini düşünüyoruz”

Eczacılarından hastalara varsa eğer yerli eş değer ilaç önermelerini isteyen Aslan, “Aynı zaman da vatandaşımızda eczacıların önerdiği eş değer ilaçlara itiraz etmesin. Eş değer ilaç doğru ilaçtır. Bu çağrıyı yaparken ülkemizin yılda 5 milyar dolar olan ilaç ithalatının biraz daha düşürülmesine katkı verecek diye düşünüyoruz. Süreçte hekim arkadaşlarımız bu çağrıya kulak verirlerse, piyasada ilaç bulunmamasının da önüne geçileceğini düşünüyoruz. Hekim arkadaşlarımız lütfen hastalarınızı tedavi ederken varsa bir ilacın yerli olanını reçete edin. Bu hem kamu maliyesinin tasarrufu açısından hem de ithalatımızın biraz daha düşmesi ve ilaç ihracatımızın artması açısından da bir yarar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Global şirketler bu kur yüksekliğini fırsata çevirebilirler”

Eczacıların, hangi ilaçların Amerikan şirketlerine ait olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayan Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Aslan, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki ilaç pazarı 7 milyar dolar, bunun 5 milyar doları ithal geliyor. Bu oran çok yüksek. Bu oranın yarı yarıya düşürülmesi lazım. Bakanlığımızda yerli ilaç sanayisini destekliyor. Patent koruması bitmiş olan ürünlerin Türkiye’de üretilmesiyle ilgili bir takım yatırımlar söz konusu. Bunların artarak devam etmesi lazım. Global şirketler bu kur yüksekliğini fırsata çevirebilirler. Bunun önüne geçmek için bakanlığımızın, eczacılarımızın ve hekimlerimizin ortak paydada buluşup bunu bir potada eritmesi lazım. İlaç kurun düşmesini beklemez. Bu sebeple biran önce bir masa başında tüm paydaşlar toplanıp bu konuda atılacak adımları belirlemek lazım. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz eczanelerde eş değer ilaç kullanımı artacaktır.”

Ayrıca Aslan, eş değeri bulunmayan ilaçlarda hastaların tedavilerinin aksamaması adına ilaçların reçetelenmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.