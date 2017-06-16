Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 16:11

Ege Denizi’nde göçmen operasyonu

Kardak Kayalıkları’nın 1.

Ege Denizi’nde göçmen operasyonu

16 Haziran 2017 16:11

9 deniz mili güneydoğusunda şüphe üzerine durdurulan yelkenli teknede 76 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 16 Haziran 2017 tarihinde saat 08.55’te görevli sahil güvenlik botu tarafından 9 deniz mili güneydoğusunda hareket halinde bulunan yelkenli teknenin şüphe üzerine durdurulduğu ve bahse konu teknede yapılan kontrollerde tespit edilen 61 Pakistan ve 15 Somali uyruklu olmak üzere toplam 76 düzensiz göçmenin (62 erkek, 11 kadın, 3 çocuk) ve Gürcistan uyruklu 3 göçmen kaçakçısının yakalanarak Turgutreis Limanı’na intikal ettirildiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    21°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:01
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!