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28 Haziran 2017 12:11

Eğil Peygamberler Tabiat Parkı Türkiye’nin 214’üncü tabiat parkı oldu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Diyarbakır’da ilan ettiği Eğil Peygamberler Tabiat Parkı ile ülkemizdeki tabiat parkı sayısını 214’e çıkardı.

Eğil Peygamberler Tabiat Parkı Türkiye’nin 214’üncü tabiat parkı oldu

28 Haziran 2017 12:11

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu tabiat harikası alanlarımızda ekoturizmi geliştirmek istiyoruz" dedi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ülkenin tabii, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yörelerini 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı olarak koruma altına alıyor. Bu alanların koruma altına alınmasıyla bu sahaların sürdürülebilirliğinin sağlanması, farklı kullanım taleplerinin kontrollü ve planlı bir şekilde karşılanabilmesi, ayrıca buraların koruma ve kullanma dengesi gözetilerek gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakılması hedefleniyor. Bu çerçevede son olarak Diyarbakır’ın Eğil ilçesi sınırları içerisinde yer alan “Eğil Peygamberler Tabiat Parkı”, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülkenin 214’üncü tabiat parkı olarak ilan edildi.


Diyarbakır merkeze 51 kilometre mesafede bulunan tabiat parkı, bin 340 dekarlık orman alanı içerisinde yer alıyor. Eğil Peygamberler Tabiat Parkı’nın Diyarbakır’ın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Eğil’de bulunduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Tabiat parkı ilan ettiğimiz bu alan tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı inançların yaşadığı bir ilçemizde yer alıyor. Arkeolojik özellik gösteren peygamber türbeleri, kaleler, tarihi camiler, mezar anıtlar, kümbetler, mağaralar, kiliseler, han, hamam ve medreseler bulunan bu alanı vatandaşlarımız muhakkak gidip görmeliler. Yeni ilan ettiğimiz Eğil Peygamberler Tabiat Parkı ile korunan alanlarımıza yeni bir halka daha ekledik. Korunan alanlar, geçmişte yalnızca insan faaliyetlerinin yasaklandığı ya da sınırlandığı alanlar olarak algılanıyordu. Şimdi artık bilimsel değeri yanında estetik değeriyle de koruma altına alınan, sahip oldukları kaynak değerleri ile rekreasyonel kullanımlara imkan tanıyan, toplumun gelişimine katkıda bulunan alanlar olarak da algılanıyor” dedi.



Ekoturizmin gelişmesi için planlar hazırlandı


Tabiatı her zaman koruduklarını ve gelişmesi için desteklediklerini belirten Bakan Eroğlu, “Milli parklar ile tabiat parklarını ziyaretçilerin ilgi odağı haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen yıl korunan alanlarımızı ziyaret edenlerin sayısı artıyor. İnsanlar tabiatla iç içe, çevreye saygılı tesislerde vakit geçirmek istiyor. Türkiye’de turizm denilince güneş ve deniz akla geliyor. Özellikle sahillerde milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor. Oysa dünyanın birçok ülkesinde ekoturizm gelişiyor. Bizde bu tabiat harikası alanlarımızda ekoturizmi geliştirmek istiyoruz. Bu çerçevede 81 il için tabiat turizmi master planlarını tamamladık ve turizm alanlarını belirledik. Bu alanları turizmin de gözdesi haline getireceğiz” açıklamasını yaptı.




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