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24 Aralık 2016 18:18

Eğitim-Bir-Sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı

Eğitim-Bir-Sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı

24 Aralık 2016 18:18

Bir-Sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı” gerçekleştirildi.
Eğitim-Bir-Sen Ankara 6 Nolu Şube İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı Ankara’nın Ayaş ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, “Eğitimin kılcal damarlarına gireceğiz. Eğitimde ne olup bitiyorsa yalnızca dost ortamlarında eleştirilerini üreten bir kurum olmaktan öteye geçeceğiz. Eğitimin geleceğine dair neler yapılabileceğini ortaya koyacağımızı söylemiştik” ifadelerine yer verdi.

“Ne güce ne de zalimlere teslim olacağız”
Selvi, “Müfredatımızın geleceğine dair en ciddi katkının ne olacağını kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerine yer vererek, “Düşünen insanlar bir sorumluluk üstlenmeli. Eğer yeryüzünde herkes huzur istiyorsa herkesin hakkının, hukukun korunmasına razı olacak. Yani adalet isteyeceğiz. Yalnızca çıkarlarımızı temin ederken imtiyaz isteyip yetki başkalarına geçtiği zaman adalet nerede kaldı derseniz, orada adaletin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Adalet olmalı, adaleti de adil insanlar dağıtmalı. Ne güce ne de zalimlere teslim olacağız ne de korkacağız. Vazifemizi adil bir ölçü içinde gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Orçun ise söz konusu eğitimlerin 81 ilde gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, 930 ilçede iş yeri temsilcilerinin eğitimlerinin yapıldığını kaydetti.



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