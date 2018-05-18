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18 Mayıs 2018 11:34

“Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Beste Yarışması” kazananları ödüllerini aldı

Çankaya Belediyesinin düzenlediği “Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Beste Yarışması” kazananları ödüllerini aldı.

“Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Beste Yarışması” kazananları ödüllerini aldı

18 Mayıs 2018 11:34

Eğitim müziği şarkıları yoluyla gençlerin müzik sanatına ilgisini artırmak, yurt ve Atatürk sevgisini pekiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın kazananları Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikle bestelerini halka duyurdu.


“Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Beste Yarışması” ödül töreni Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesi desteği ile gerçekleştirilen ve konusunun “Yurt ve Atatürk Sevgisi”, “Başkent Ankara’nın ve Çankaya’nın Tarihsel Önemi” ve “Çevre Sorunları” olarak belirlendiği yarışmanın birincisi söz yazarı Murat Kemal Kocaballı, bestecisi Bahadır Çokamay olan “Mustafa Kemal’iz Biz” adlı eser oldu. Yarışmada ikincilik ödülünü söz yazarı Murat Kemal Kocaballı, bestesi Osman Emri Bayman’a ait “Atatürk”, üçüncülük ödülü ise sözleri ve bestesi Yakup Aksoy’a ait “Çankaya” adlı eserlere verildi. “Ağaç”, “Önderim Atatürk”, “Ata’m”, “Ankara”, “Türkiyem” adlı eserler ise özendirme ödülüne layık görüldü. Yarışmaya toplam 35 eser katıldı. Birincinin 4 bin TL, ikincinin 2 bin 500 TL, üçüncünün ise bin 500 TL ödül kazandığı yarışmada, özendirme ödülünü kazananlar ise 500 TL ile ödüllendirildi. Yarışmada ödül kazanan yapıtlar, ses korosu tarafından seslendirildi.




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