‘Eğitim' temalı 5. Kısa Film Yarışması başladı

Eğitim-Bir-Sen'in bu sene 'Eğitim' temasıyla düzenlediği 5. Kısa Film Yarışması başladı.

Eğitim-Bir Sen Genel Merkezinden yapılan açıklamada, ‘Eğitim' temalı 5. Kısa Film Yarışması'nın bu yılki jüri başkanlığını sinema tarihinin en önemli oyuncularından Hülya Koçyiğit'in yapacağı belirtildi. Yarışma jürisinde ise “Kalandar Soğuğu” filmiyle dikkatleri üzerine çeken, Tokyo Film Festivali, Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Premiere Plans D'angers Festivali'nde aldığı ödüllerle yoluna devam eden yönetmen Mustafa Kara, rol aldığı onlarca film ve diziyle Türk sinemasının önemli isimlerinden Perihan Savaş, çarpıcı bir üslupla kaleme aldığı son kitabı “Masumiyetin Son Günleri” ile adından söz ettiren yazar Selahattin Yusuf ve “Sinemanın Hakikati”, “Hakikatin Sineması”, “Sinemanın Kökleri” kitaplarının yazarı Enver Gülşen'in yer alacağı kaydedildi.

1 Ekim tarihinde başlayan ve kurmaca dalında 15 dakikayı geçmeyen kısa film çalışmalarının değerlendirileceği yarışmaya son başvuru tarihi 1 Mart 2019. Yarışmanın birincisi 15 bin lira, ikincisi 10 bin lira, üçüncüsü 7 bin lira ile ödüllendirilecek. Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 5 bin lira, Erol Battal Teşvik Ödülü için ise 3 bin lira ödül verilecek. Yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, daha sonra belirlenecek bir tarihte düzenlenecek programda ödüllerini alacak. Yarışmaya başvuru ve tüm detaylara www.ebsyarisma.org adresinden ulaşılabilecek.