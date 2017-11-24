“Eğitim” temalı kısa film yarışmasının jürisi belirlendi

Yarışmanın jüri başkanlığını Yönetmen Semih Kaplanoğlu yapacak.

Eğitim-Bir-Sen, Kısa Film Yarışması’nın dördüncüsünü düzenliyor. Yarışmanın jüri başkanlığını, filmleri uluslararası yarışmalarda ve festivallerde yer alan, geçen yıl Antalya Film Festivali’nde jüri başkanlığı yapan, “Bal” filmiyle dünyanın en saygın festivallerinden Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı, Antalya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü alan ve son olarak “Buğday” filmiyle 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü ile dönen Yönetmen Semih Kaplanoğlu yapacak. Yarışma jürisinde ise TRT ekranlarında yayınlanan “Yunus Emre Aşkın Yolculuğu” dizisinde Yunus Emre karakterine can veren sinema oyuncusu ve eleştirmeni Gökhan Atalay, gündemdeki konulara kendine has üslubuyla farklı bakış açıları getiren, çeşitli dergi ve gazetelerde kültür sanat editörlüğü yapmış olan ve halen köşe yazarlığı yapan Nihal Bengisu Karaca, “Sinemanın Hakikati”, “Hakikatin Sineması” kitaplarının yazarı ve sinema konusunda seminerler veren Enver Gülşen ve “Sanat Ya Hu” kitabının yazarı, sanat ve medeniyet üzerine günlük yazılarıyla yeni bakış açıları sunan İsmail Erdoğan yer alacak.

Yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş yıl dönümünde 14 Şubat’ta düzenlenecek etkinlikler kapsamında ödüllerini alacak. Kısa film yarışmasına başvuru ve tüm detaylar için www.ebsyarisma.org sitesi ziyaret edilebilecek.