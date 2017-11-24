Eğitim ve teknoloji entegrasyonu masaya yatırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK)’in düzenlediği Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017, Ankara’da yapıldı. MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı’nın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte eğitim, teknoloji ve öğrenme ilişkileri konuşuldu. Çeşitli sunumlar, atölyeler ve paneller ile 2 gün boyunca devam eden Fatih ETZ17’de en ilgi çeken panellerden olan Medya ve Eğitim Panelinde, medya gözü ile eğitim ve teknoloji entegrasyonu konuşuldu. Sosyal medya savaşları Kitabı Yazarı Ümit Sanlav’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Marka Danışmanı - Yazar Prof. Dr. Uğur Batı; Sosyal Medya Uzmanı Buğra Ayan, Teknoloji Yazarı Ozan Onat ve TV Yapımcısı Sunucu Görkem İldaş konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin moderatörlüğünü yapan Ortadoğu Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ümit Sanlav; eğitim ve teknolojinin tarih boyunca birbirini tamamlayan unsurlar olduğuna dikkat çekti. 1940’lı yıllarda İngilizce öğreniminde teyp kullanarak bir dünya devi olan şirketin, kurucu ortağı Akio Morita’nın hikayesi ile sözlerine başlayan Sosyal Medya Savaşları kitabının yazarı Sanlav, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün dünyada endüstri 4.0 adı verilen bir dijital devrim yaşanıyor. Gençlerimizin bu dijitalleşen dünyada söz sahibi olması için teknolojinin esiri olup şuursuzca tüketmek değil, teknolojiyi üretmeyi destekleyen bir eğitim sistemi ile donatılması gerekiyor. Bu sistem ile teknolojiyi yanlış kullanma, bağımlılık ve dikkat ile ilgili problemleri de doğru bir eğitimle önlenebilir. Ayrıca robotik ve kodlama becerisi kazanmış çocuklar, günlük yaşamdaki sorunları incelemek ve çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duyuyorlar. İşte burada eğitim ve teknoloji entegrasyonunu sağlayan bu eğitim teknolojileri zirvelerinin faydaları daha net anlaşılıyor".

Daha sonra söz alan Sosyal Medya Uzmanı Buğra Ayan; Dijital eğitim kaynaklarının bilginin farklı sosyo-ekonomik sınıflara ulaşmasını ve eğitimin demokratikleşmesine katkıda bulunduğunu ifade ederken, "Ücretsiz dijital eğitim kaynaklarını çoğalmasını sağlamalıyız" dedi.

Prof. Dr. Uğur Batı, öğretmenin birinci görevinin bilgi aktarmak değil, öğrenmeye yardımcı olmak, öğrenmeyi öğretmek olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, "Aslında yetenek ve beceri kavramları bizim oluşturduğumuz arkasına sığındığımız olgulardır. Beynimizde kodlar vardır. O kodları çözersek her şeyi öğrenebiliriz" dedi.

Hayatın her alanındaki teknolojik dönüşüme değinen Teknoloji Yazarı Ozan Onat, "Artık dünyanın en değerli kaynağının petrol değil, veridir” dedi.

Onat’ın teknoloji-eğitim entegrasyonuna dair sunumu ilgi ile izlenirken; son olarak söz alan Yapımcı-Sunucu Görkem İldaş; öğretmen tutumunun teknoloji kullanımından çok daha önemli ve değerli olduğunu söyledi ve dijital okur yazarlığın önemini ifade etti.