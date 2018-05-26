Eğitimcilerden ATO Başkanına ziyaret

ATO Başkanı Baran, ÖZDER Genel Başkanı ve Ankara Şube Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti diye getirerek, ATO olarak eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. ATO Akademi’nin üyelere yönelik eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, "Üyelerimize verdiğimiz hizmetler arasında eğitim önemli yer tutuyor. ATO Yönetimi olarak yeni dönemde de üyelerimizi çeşitli eğitim programlarıyla desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yeni dönemde Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi’nden ATO Meclis üyeliğine seçilen ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça ise, "Ankara’da ATO ve ÖZDER işbirliğinde eğitim öğretim sektöründe başarılı projelere birlikte imza atacağız" ifadelerini kaydetti.

ÖZDER Ankara Şube Başkanı Ayhan Çetinkaya da yeni dönemde ATO’nun yapacağı çalışmaların Türkiye ekonomisine daha güçlü katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. ÖZDER’in felsefesinin “özverili dayanışma ve erdemli rekabet” olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "ÖZDER, üyesi bulunan özel öğretim kurumlarının milli ve yerli hassasiyetleri ile ön plana çıkan bir sivil toplum kuruluşudur" dedi.

ÖZDER Ankara Şube Başkanı Ayhan Çetinkaya, ziyaretin anısına ATO Başkanı Baran’a plaket takdim etti.