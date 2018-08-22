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22 Ağustos 2018 12:28

Eğitime Destek Projesi meyvelerini verdi

Yenimahalle Belediyesi’nin “Eğitime Destek Projesi” kapsamında hayata geçirdiği lise ve üniversiteye hazırlık kurslarını başarıyla tamamlayan ve sınav maratonundan alnının akıyla geçen başarılı öğrenciler belediyeye teşekkür ziyaretine geldi.

Eğitime Destek Projesi meyvelerini verdi

22 Ağustos 2018 12:28


Öğretmenleri ve velileriyle birlikte belediyeye gelen gençleri makamında ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sizlerin başarısı ülkemizin aydınlık geleceği demek. Bu nedenle Yenimahalle’de eğitim yatırımları her zaman önceliğimiz olacak. Hepinizi kutluyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.



"Türkiye’nin önünü sizler açacaksınız"


Öğrencilerle sohbet ederek ilçede yapılan eğitim projelerini anlatan Başkan Yaşar, “Bu eğitim merkezlerini daha göreve geldiğim ilk yıl açmayı çok istemiştim. Maalesef o zamanlar dershaneler de olduğu için belediyelere bu merkezleri açma izni vermediler. Eğer o gün bunu yapabilseydik şimdi 10 bine yakın çocuğumuza eğitim desteği veriyor olacaktık. Türkiye’nin önünü sizler açacaksınız. Gelecek sizlerle aydınlık olacak. Tek çıkar yol doğru eğitim, soran, sorgulayan, düşünen ve düşündüğünü ifade edebilen doğru bireyler yetiştirebilmektir. Bizler biat kültürüne değil müspet ilime inanan gençler yetiştirmeliyiz. Belediye olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Her birinizi kutluyorum. İnşallah eğitim hayatınız da yolunuz da her zaman aydınlık olur” diye konuştu.



Gençlerden Yaşar’a teşekkür


LGS ve YKS sınavlarında gösterdikleri başarılarla Yenimahalle’ye gurur yaşatan gençler de Başkan Yaşar’a destekleri için teşekkür ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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