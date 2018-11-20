Eğitime gönül veren iki öğretmenin başarı hikayesi

Başkent'te 100 bini aşkın öğrencinin üniversiteye geçişinde köprü olan Matfen Eğitim'in kurucuları Osman Kolsuz ve Nevzat Karataş, öğretmenlik mesleğinin son derece kutsal ve fedakarlıklarla yapılan bir meslek olduğuna dikkat çekerek, "Öğretmen yeri geldiğinde bütün zorluklarla baş edebilmesini bilen kişidir" ifadelerini kullandılar.

24 Kasım Öğretmenler Günü arifesinde eğitim deneyimlerini anlatan Matfen Eğitim'in kurucuları Kolsuz ve Karataş, eğitim alanındaki 33 yıllık deneyimleriyle öğretmenlerin öğrenciye sadece bilgiyi aktaran değil, öğrenmeyi öğreten kişi olduğunu ve bu kapsamda yabancı dil bilmeden bütün dillerdeki test kitaplarını incelediklerini kaydetti. Çok çalıştıklarını kaydeden Osman Kolsuz, “Yabancı dil bilmeden kendimi geliştirme çabası ile Rusça, İngilizce, Fransızca kitaplarını inceledim, o dillerdeki soruları da çözerek bu birikimi kitaplarımıza aktardık. Çok çalıştık. Hâlâ da çalışıyoruz, eğitim-öğretim alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyoruz” dedi.

Türkiye'de haftalık sınavı uygulayan ilk kurum

Her zaman eğitimde ve eğitimi destekleyici yeni teknolojilerde öncü olmaya çalıştıklarını aktaran Kolsuz, 1984 yılında Türkiye'de ilk defa üniversite sınavına yönelik haftalık sınav uygulamasına başladıklarını, o zaman bu sistem için bir matbaa ile anlaştıklarını, fakat işlerin bir türlü zamanında yetişmediği için yaşanan bu aksaklıklar sonucu kendi matbaalarını kurmaya karar verdiklerini belirtti. Eğitim alanında Türkiye'de özelde ilk optik okuyucuyu kullanmaya başlayan kurum olduklarını belirten Kolsuz, İstanbul'da bir kurum ve Hacettepe'den sonra Türkiye'de özel de ilk optik okuyucuyu kullananların kendileri olduğunu söyledi. Osman Kolsuz, “Türkiye'de kurumsal olarak üçüncü optik okuyucuyu öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Devlet İstatistik Enstitüsü bizden sonra, 1986 yılında kullanmaya başladı. Sonraki dönemlerde de 1996 yılında ilk web sitemizi devre aldık. 2008 yılında online ödev, sınav sistemini uyguladık. Öncü projelerle öğrencilerimizin öğrenme becerilerini hep artırmayı hedefledik” diye konuştu

“Bir öğrencinin öğretmenine vereceği en güzel hediye başarıdır”

Matfen Eğitim kurucularından Nevzat Karataş ise, öğretmenliği hastalık derecesinde sevdiği için mühendis subay olduğunda, daha önce okuduğu Mustafa Kemal Lisesinde 1 yıl, sonra da 2 yıl akşam lisesinde maddi durumu iyi olmayan gençlere ders verdiğini ifade etti. Eğitim kurumu olarak bu yıl hizmete giren anaokulu ile eğitime en temelden başlamayı hedeflediklerini belirten Karataş, gelişmiş ülkelerde eğitim politikalarının bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını oluşturan en önemli unsur olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Çağımızın en önemli özelliği, insanın sahip olduğu zihinsel potansiyelini ve yeteneklerini kullanarak teknolojide sağladığı olağanüstü gelişmelerdir. (Bu gelişmeler sermaye, ekonomik ve sosyal kalkınmada maddi ve fiziksel sermayeye kıyasla daha önemli ve değerlidir.) Hayatını eğitime adamış tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.”

Kolsuz ve Karataş'ın başarılı hayat hikayeleri

Adana Çukurova'da toprak ağasının oğlu olarak dünyaya geldiğini bildiren eğitimci Osman Kolsuz, babasının İstanbul'a seyahate gitmesinin ve seyahatin uzun sürmesinin ardından maddi sıkıntı yaşamaya başlayınca 6 yaşında otogarda naneli şeker ve simit satmaya başladığını bildirerek, “Zaman içinde okul ihtiyaçlarını çıkaracak kadar para kazandım. 5 buçuk yaşında ilkokula başladım, 9 buçuk yaşında ilkokulu bitirdim. 12 buçuk yaşında ortaokul, 15 buçuk yaşında liseyi bitirdim. Adana Eğitim Enstitüsünde matematik öğretmenliği okurken, Mülkiye ikinci sınıfta okuyan 18 yaşındaki arkadaşlarıma matematik dersi vermeye başladım. Özel bir dershaneden gelen teklif üzerine matematik öğretmeni olarak işe başladım. 4-5 ay sonra ise Adana'da daha öğrenci iken ismen tanınır hale geldim” diyerek hayatının ilk yıllarını anlattı.

O yıllarda üniversite sınavı sorularını sadece sınava girenlerin bildiğini, kitapçıkların, gazete ya da herhangi bir yayın organı ile dağıtılmadığını belirten Kolsuz, “O yüzden üniversite imtihanında sorulan soruları öğrenebilmek için her yıl sınava girmek gerekiyordu. 1976 yılında Ankara'da yedek subay olarak askerliğimi yaparken Mülkiyeyi Türkiye birinciliğiyle kazandım. Askerlik sonrası öğretmenlik için tayin çıkmayınca özel bir dershaneden gelen teklifi kabul ederek çalışmaya başladım” dedi.

Askerliği bırakıp öğretmen oldu

Matfen Eğitim kurucularından Nevzat Karataş ise, Ankara Yenimahalle'de bir berberin oğlu olarak dünyaya geldiğini, babasının Ankaragücü sevdası nedeniyle küçük yaşta elinden tutarak götürdüğü maçların zaman içinde kendisinin tutkusu olduğunu belirtti.

Nevzat Karataş, subay olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde mezun oldu. Öğretmenliği hastalık derecesinde sevdiği için mühendis subay olduğunda daha önce okumuş olduğu Mustafa Kemal Lisesinde 1 yıl ders veren Nevzat Karataş, 2 yıl da akşam lisesine maddi durumu iyi olmayan gençlere ders verdi. Yüksek lisansını reaktör nötron fiziği alanında tamamlayan ve yüksek mühendis subay olan Karataş, bu meslekte 10. yılını doldurur doldurmaz askerlikten ayrılıp en büyük aşkı olan öğretmenliğe başladı.

Özel bir dershanede yolları kesişen Nevzat Karataş ve Osman Kolsuz, birbirlerine gönderdikleri öğrencilerin performanslarından duydukları memnuniyet sonucu ortak olarak Matfen Eğitim bünyesinde öğretmeye devam ediyor.