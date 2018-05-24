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24 Mayıs 2018 14:23

Eğitimin usta kalemi Sait Gürsoy Nesibe Aydın Okullarında öğrencilerle buluştu

Ulusal radyo ve televizyon kanallarında yayınlanan eğitim programları ile tanınan Sait Gürsoy, Nesibe Aydın Okulları Ankara Gölbaşı Kampüsü’nde “YKS Öncesi Sınav Taktikleri ve Motivasyon” semineriyle öğrencilerle buluştu.

Eğitimin usta kalemi Sait Gürsoy Nesibe Aydın Okullarında öğrencilerle buluştu

24 Mayıs 2018 14:23

Gürsoy, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak üniversite giriş sınavlarıyla ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu.


Nesibe Aydın Okullarının Yıldızlar Lisesi ile Gölbaşı Kampüsü’ndeki, Anadolu ve Fen Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı, Antalya ve Konya Kampüslerindeki öğrencilerin de video konferans sistemiyle takip ettiği semineri yaklaşık 650 öğrenci dinledi. Seminer Nesibe Aydın Okulları Kurucusu eğitimci ve yazar Nesibe Aydın’ın konuşmasıyla başladı. Sınav esnasında uygulanacak soru çözme yöntemleriyle ilgili öğrencilere taktik veren Aydın, “Sınavlara son bir ay kala eksik olduğunuz konularla ilgili yapacağınız ek çalışmalar ve düzenli soru çözümü sizlere ekstra 10, 20, hatta 30 puan kazandıracaktır. Kalan zamanınızı çok iyi değerlendirmeli ve kendinize program oluşturmalısınız. Motive olmalı, kimsenin konsantrasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz. Sizler zaten bu sınava hazır ve daha iyisini başarmak için çalışan, bu ülkenin aydın geleceklerisiniz. Her şeyden önemli olan sizin ruh ve beden sağlığınızdır. Koyduğunuz hedeflere ancak sağlığınıza dikkat ederek ulaşabilirsiniz” dedi.


Eğitimin usta kalemi Sait Gürsoy ise, öğrencilere değişen sınav sistemiyle ilgili bilgiler aktardı. Deneyimli yazar, “Sınava girmeden önce hangi bölüm sorularını çözeceğinizi mutlaka önceden belirlemiş olmalı ve belirlediğiniz strateji ile ilerlemelisiniz. Bu sınavda önemli olan, en fazla doğruyu yapmanın yanı sıra, en az yanlış yapmaktır” ifadelerini kullandı.


Gürsoy, öğrencilerin üniversite seçerken nelere dikkat etmeleri ve iş başvurusu yaparken nasıl düşünmeleri gerektiği konularında da öğrencilere tavsiyelerde bulundu.




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