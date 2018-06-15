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15 Haziran 2018 09:55

Eğlenceli bir yaz çocukları bekliyor

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi ile Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü atölye faaliyetleri sona ererken, yaz kampı için geri sayım da başladı.

Eğlenceli bir yaz çocukları bekliyor

15 Haziran 2018 09:55


Çocukların bilim, sanat, spor alanında yeteneklerini ortaya çıkaran ve kişisel gelişimlerine katkı sunan atölye çalışmaları büyük ilgi gördü. İlk Sınıfım Atölyesi, Erken Keşif Atölyesi, Oyun ve Masal Atölyesi, Jimnastik Atölyesi, Drama Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Satranç Atölyesi, Bilim Atölyesi, Robotik Atölyesi, Resim Atölyesi, Okçuluk Atölyesi ve Tasarla Yap Oyna Atölyesinden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yaklaşık bin 500 çocuk faydalandı. ‘’Aileler ve Çocukları ile Mangala Turnuvası’’ etkinliği ile yılı tamamlayan ÇODAM, yaz kampının hazırlıklarını da sonlandırdı. Eğlenceli, öğretici, yaratıcı ve çocukların yetenekleri keşfetmeye yönelik etkinlikleriyle dolu bir program Temmuz ayına kadar katılımcılarını bekliyor olacak.


7-14 yaş aralığındaki çocuklar için Temmuz ayı boyunca sürecek kamp programında müze eğitimleri, aqua parkta eğlenme, Alacahöyük, İncesu Kanyonu, Safranbolu kültürel gezi programları, buzda kayma, sanat, mutfak, akıl oyunları, robotik, tasarla yap oyna, jimnastik atölye çalışmaları, doğa kampı (çadır kurma, ateş yakma, doğa yürüyüşü, izcilik, doğada temel yön bulma) yer alacak.


Yaz kampı ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Eğlenceli, öğretici, yaratıcı ve çocukların yetenekleri keşfetmeye yönelik etkinliklerle dolu bir program onları bekliyor” dedi.




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