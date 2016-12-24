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24 Aralık 2016 12:16

EGO Genel Müdürlüğü, Batıkent Metrosu Son Durak İle ODTÜ istasyonu arasında çalışacak direkt otobüs seferleri başlatıyor

EGO Genel Müdürlüğü, Batıkent Metrosu Son Durak İle ODTÜ istasyonu arasında çalışacak direkt otobüs seferleri başlatıyor

24 Aralık 2016 12:16

EGO Genel Müdürlüğü, Batıkent Metro İstasyonu son durak ile ODTÜ Metro İstasyonu arasında direkt otobüs seferleri başlatıyor.
Eskişehir Yolu üzerinde bulunan üniversite ve kamu kurumlarına ulaşımın direkt sağlanması amacıyla yapılan düzenleme, 26 Aralık Pazartesi günü hizmete girecek. EGO yetkilileri, Sincan ve Batıkent’te oturan yolcuların Eskişehir Yolu üzerinde bulunan üniversiteler ile bu bölgede bulunan kamu kurumlarına ulaşımlarını direkt olarak sağlamak amacıyla yeni bir otobüs hattını hizmete açtıklarını ifade ederek, Batıkent Metro İstasyonu son duraktan başlayacak otobüs seferlerinin güzergahının, Ostim Metro İstasyonu’na uğradıktan sonra Anadolu Bulvarı’nı geçip, ODTÜ Metro İstasyonu’nda son bulacağını söylediler.
Batıkent’ten ODTÜ Metro İstasyonu’na gelecek ve Eskişehir Yolu istikametine doğru seyahat etmek isteyecek yolcuların da Çayyolu Metrosu’na aktarma yapabileceklerini belirten yetkililer, hizmete verilecek yeni otobüs hattı sayesinde bu güzergahta yolculuk yapan öğrencilerin üniversitelerine, çalışanların da iş yerlerine aktarma yapmadan rahatlıkla ulaşabileceklerini bildirdiler.



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