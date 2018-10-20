EGO otobüs sürücülerine tam donanımlı eğitim

Eğitim kapsamında, olası otobüs yangınları ve söndürme yöntemleri başta olmak üzere sabotaj ve kundaklamalar sırasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerle bilinçli müdahale

EGO Otobüs şoförleri, Başkentlilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlayacak, riskleri en aza indirerek can güvenliğini tehlikeye atmayan davranış biçimlerine ilişkin detaylı eğitime tabi tutuldu.

Özellikle acil ve riskli durumlara karşı uygulama becerisi kazandıran ve tehlike esnasında nasıl davranılması gerektiği acil durum senaryoları ile anlatıldı.

Öncelik vatandaş güvenliği

Uzun yıllardır kurum içi eğitimler veren ve yangınla mücadelenin önemine dikkat çeken Eğitmen Nurettin Ayaz, otobüs şoförünün kendi güvenliği kadar vatandaşların güvenliğinden sorumlu olduğuna vurgu yaptı ve şu bilgileri verdi:

“Eğitimlerde yangın çıktığında ne yapılması gerekiyor? Önleyici tedbirler nelerdir? Yangın söndürme cihazları nasıl kullanılır? Bunların dışında yangın dolaplarının ve hortumlarının kullanımını anlatıyoruz. Uygulamalı eğitim personelin pratik kazanması açısından çok önemli. Yangını önleyici tedbirlerle ilgili teorik bilgiler kadar olası bir yangında nasıl davranacaklarını birebir deneyimleme şansına sahip oluyorlar.”

“Her sürücü görevini eksiksiz yapacak”

EGO Otobüs şoförlerinin görev tanımları kadar aracını tanıması, aracının özelliklerini biliyor olması, arıza durumunu tespit ederek engelli otobüsünü kullanmaya kadar birçok bilgi donanımına sahip olması gerektiğini belirten Otobüs İşletme Daire Başkanı İhsan Ün, “Bu eğitimleri periyodik aralıklarla tekrarlayacağız” dedi.

Günlük olarak engelli asansörünün bakımı ve temizliğinin yapıldığını, trafik kazalarında yapılması gerekenlerden yakıt ikmaline kadar tüm kuralların EGO Otobüs şoförlerine bu eğitimlerle verildiğini söyleyen Ün, şöyle konuştu:

“Durakta durulması, hız sınırının aşılmaması, servise vaktinde çıkılması, engelli vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi konusunda bilgi veriyoruz. Psikologlarımız da ayrıca sağlık ve davranış biçimleri konusundaşoförlerimize destek sağlıyor.”

Kurumsal kapasiteyi artırma eğitimi

İnteraktif eğitimlerine devam eden EGO Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle ayrıca EGO personeline Kızılcahamam'da, "Kurumsal Kapasite Artırma Eğitimi" de verdi.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, kurumsal kapasiteyi uluslararası standartlara göre arttırmayı hedeflediklerini belirterek, “Gelişen iş dünyasında kurumların bu gelişmelere ayak uydurabilmesi için bu tür eğitimlerin zorunlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Eğitime katılan 200 personele; Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İşverenin ve İşçinin Borçları ve Türleri, Ücret Ödeme Borçları, Çalışma Borcu ve Sadakat Borçları ile Meslek Edinimi ve Mevzuatı, Toplu Taşıma Kurumları için Ulusal ve Uluslararası Hibe, Fon Kaynaklarının Kullanımı ve Projelendirilmesi konularında bilgi verildi.