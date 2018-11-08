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EGO otobüsleri kışa hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşımada hizmet veren bin 554 otobüsü kış koşullarına hazırlıyor.


1 Aralık 2018 tarihinden itibaren başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bulunan yazlık lastikleri kışlık lastiklerle değiştirmeye başladı. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığının Macunköy'de bulunan atölyelerinde gerçekleştirilen lastik değiştirme çalışmalarına hız verildi.


Başkentlilerin, olumsuz hava şartlarında da güvenli ve konforlu yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla otobüslerin, antifriz ve kalorifer bakımları da büyük bir titizlikle yapılıyor.


Lastik değişimlerinde Avrupa Birliği (AB) kriterleri esas alınıyor. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşu azalan ve buna bağlı olarak frenleme mesafesi artan yaz lastiklerinin AB yönetmeliklerince kabul gören, ‘kar kristali' sembolü bulunan vakumlu kış lastikleriyle değiştirerek, araçlar karlı yol şartlarına hazır hale getiriliyor.



Yedek önemler alınıyor


Otobüslerde yapılan tüm hazırlıklara karşın, kışın olumsuz hava şartlarına karşı önlem olarak zincirli yedek araçları hazır tuttuklarını ifade eden EGO yetkilileri, yolda kalan, arızalanan araçlar için de dış arıza servisine ait 5 seyyar tamir aracı, 1 lastik onarım aracı, 4 kurtarıcının (vinç) her zaman hazır bekletildiği bilgisini verdi.


Vakumlu lastikler uygun koşullarda ve güvenli bir ortamda saklanıp değiştirilirken, lastik değişimi sırasında iş güvenliği kurallarına da titizlikle uyuluyor.



Özel araç sürücülerine uyarı


Başkentlilerin kış aylarında konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları için her türlü tedbiri aldıklarına dikkat çeken EGO yetkilileri, özel araç sürücülerini de araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri ve yazlık lastikleri kullanmamaları konusunda uyarırken, yoğun kar yağışı halinde kent içi ulaşımda Başkentlilere, daha çok toplu taşıma araçları, metro ve Ankaray'ı tercih etmeleri tavsiyesinde bulundular.

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