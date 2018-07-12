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12 Temmuz 2018 14:32

EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşmaya davet etti.

EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verecek

12 Temmuz 2018 14:32

Tuna’nın talimatıyla EGO Otobüsleri, Metro ve Ankaray 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 04.00 arasında ulaşımı ücretsiz sağlayacak.


Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi”nin yıl dönümünde şehitler Ankara’da dualarla anılacak. Kızılay Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek anma programı için Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. Meydana kurulacak sahnede gazilerimiz o gece yaşadıklarını anlatacak, dev ekranlardan milletimizin yazdığı kahramanlık destanına ilişkin filmler gösterilecek.



Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşmaya davet


“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Başkent’te düzenlenecek etkinlikler kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşmaya davet etti.


Kızılay Milli İrade Meydanı’nda 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00’da başlayacak programda şehitler dualarla, gaziler minnetle anılacak.



Ulaşım ücretsiz


Vatandaşların aileleri ile birlikte etkinliklere daha kolay ulaşımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’nın talimatıyla EGO Otobüsleri, Metro ve Ankaray ücretsiz hizmet verecek.


Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 04.00 arasında ulaşımı ücretsiz sağlayacak.


Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca hain darbe girişiminde o gece Başkent sokaklarında yaşananlarla birlikte milletin kahramanlık destanını anlatan fotoğraf karelerinden oluşan sergiler açacak.


Ulus Heykel, Zafer Çarşısı ve Kızılay Metro’da açılacak sergiler, hafta boyunca açık kalacak.




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