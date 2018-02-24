EGO personelinden örnek davranış

EGO tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı için EGO’nun Macunköy 2. Bölge Müdürlüğü’ne mobil kan aracı kuruldu. Kan vermek için sıraya giren şoföründen teknik personeline, idarecisinden güvenlikçisine kadar yüzlerce EGO çalışanı, Kızılay’a kan bağışladı.

Kampanyaya EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu ile daire başkanları da destek verdi.

Gündoğdu, EGO’nun düzenli olarak çalışanlarıyla birlikte kan bağışı kampanyasına katıldığını belirterek, “Biz kurum olarak her yıl Kızılay’a kan bağışında bulunuyoruz. Herkesi de bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bu zorunlu bir şey olmasa da vatandaşlık görevi ve aynı zamanda sağlık açısından önemli” dedi.

"Kan vermek sağlıklı olmaktır" diyen Gündoğdu, kan bağışı kampanyalarının dışında,yakınları için kan ihtiyacı olan vatandaşların Kızılay Metro İstasyonu’nda bulunan danışma merkezinden kan anonsu yaptırabileceklerini söyledi.

EGO çalışanlarının sosyal sorumluluk bilinciyle yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı sonrasında Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Müdürü Dr. Murat Güler, kampanyaya desteklerinden dolayı EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu’ya teşekkür plaketi takdim etti.