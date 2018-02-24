Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 13:39

EGO personelinden örnek davranış

EGO Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ı işbirliğinde düzenlenen“Kan Bağışı Kampanyası” kapsamında EGO personeli kan bağışında bulundu.

EGO personelinden örnek davranış

24 Şubat 2018 13:39


EGO tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı için EGO’nun Macunköy 2. Bölge Müdürlüğü’ne mobil kan aracı kuruldu. Kan vermek için sıraya giren şoföründen teknik personeline, idarecisinden güvenlikçisine kadar yüzlerce EGO çalışanı, Kızılay’a kan bağışladı.


Kampanyaya EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu ile daire başkanları da destek verdi.


Gündoğdu, EGO’nun düzenli olarak çalışanlarıyla birlikte kan bağışı kampanyasına katıldığını belirterek, “Biz kurum olarak her yıl Kızılay’a kan bağışında bulunuyoruz. Herkesi de bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bu zorunlu bir şey olmasa da vatandaşlık görevi ve aynı zamanda sağlık açısından önemli” dedi.


"Kan vermek sağlıklı olmaktır" diyen Gündoğdu, kan bağışı kampanyalarının dışında,yakınları için kan ihtiyacı olan vatandaşların Kızılay Metro İstasyonu’nda bulunan danışma merkezinden kan anonsu yaptırabileceklerini söyledi.


EGO çalışanlarının sosyal sorumluluk bilinciyle yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı sonrasında Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Müdürü Dr. Murat Güler, kampanyaya desteklerinden dolayı EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu’ya teşekkür plaketi takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç