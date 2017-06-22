EGO’da geleneksel iftar

Geleneksel olarak her Ramazan ayında düzenlenen iftar yemeğine, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, EGO personeliyle, artık gelenek haline getirilen iftarda bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Kaynaşmanın da bir vesilesi olan bu özel günde aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı da kutluyorum” dedi.

EGO şoförlerinin vatandaşlara hizmet neferleri olduklarını belirten Gündoğdu, bölge müdürleri ve personeliyle koordineli bir şekilde Ankara ve Ankaralıya hizmet için çalıştıklarını ifade etti.