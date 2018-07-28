EGO’dan iki yeni otobüs hattı

581 no’lu otobüs hattı Koru Metro İstasyonu’ndan Temelli-Organize Sanayi Bölgesine, 493 no’lu otobüs hattı ise Kuzeykent-Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasındaki güzergah üzerinde 30 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

493 Kuzeykent-Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı hattı

Kuzeykent projesinde yer alan konutlara hak sahiplerinin yerleşmesi sebebiyle açılacak olan 493 Kuzeykent-Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı isimli yeni hattın güzergahı şöyle:

“Kuzey Ankara Hareket Noktası-Selçuklu Cad.-Kılıçarslan Sok.-Selçukbey Cad.- Çağrıbey Cad.-Melikşah Cad.- Bayrak Cad.- Selçukbey Cad.-Dandanakan Sok.-Selçukbey Cad.-Gediz Cad.-U Dönüşü-Erbakan Bul.- Şht. Ömer Halisdemir Bul.-Çankırı Cad.- Atatürk Bul.-İnönü Bul.-U dönüşü, Dönüş; İnönü Bul.-Atatürk Bul.-Şht. Ömer Halisdemir Bul.-Erbakan Bul.-Selçuklu Cad.-Çağrıbey Cad.-Selçukbey Cad.-Dandanakan Sok.-Selçukbey Cad.-Bayrak Cad.- Melikşah Cad.-Çağrıbey Cad.-Selçukbey Cad.-Kılıçarslan Sok.-Selçuklu Cad.-Kuzey Ankara Hareket Noktası.”

493 numaralı yeni otobüs hattı, Erbakan Bulvarı’ndan itibaren, 492 numaralı Kuzey Ankara Hattı’nın duraklarını kullanacak.

581 Koru Metro İstasyonu-Temelli- Organize Sanayi Bölgesi hattı

Toplu ulaşım ağını genişleten Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunacağı bir diğer hat ise 581 numaralı Koru Metro İstasyonu-Temelli-Organize Sanayi Bölgesi hattı olacak. Başkentliler, şehir merkezinden ve Temelli’den, Temelli Organize Sanayi Bölgesine hafta içi ve cumartesi günleri, 06.30 ile 18.15 saatleri arasında seyahat edebilecek.

581 Koru Metro İstasyonu-Temelli- Organize Sanayi Bölgesi isimli yeni hattın güzergahı ise şu şekilde olacak:

“Koru Metro İstasyonu, 2579. Cadde, Bangha Bandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu), Hürriyet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Temelli Caddesi, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Girişi “U” Dönüşü, Alıcı Bulvarı, Melih Gökçek Caddesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu), Banga Bandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı, 2579. Cadde, Koru Metro İstasyonu.”