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Ekim ayında 42 sokakta çalışma tamamlandı

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ekim ayında 42 sokakta çalışmalarını tamamlayarak, yaklaşık 6 bin ton asfalt serimi yaptı.


Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ekim ayı içerisinde 42 sokağın asfalt yama, kaldırım ve bordür işini tamamladı. Ekim ayı faaliyet raporunu açıklayan Fen İşleri Müdürlüğü, 42 sokakta 820 metre tül bordür, 720 metrekare kilitli parke kaldırım tamir ve imalatı ve ilçe genelinde 7 bin 800 metre imar yolu çalışması yaptığını belirtti. Raporda kamu kurum ve kuruluşlarının eksiklerinin giderildiği, fiziki ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Pursaklar genelinde sokak giriş çıkışlarında engelli rampası yapımına devam ettiği, bordür ve kaldırım çalışmaları, havuz ve parkların bakım tamir işlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Ekim ayı raporunda ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Pursaklar Belediyesinin büyük bir uyum içerisinde ilçe genelindeki çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

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