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27 Haziran 2018 10:46

Ekrandan değil, akrandan öğren

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ankara İl Çocuk Hakları Komitesi’ni ağırladı.

Ekrandan değil, akrandan öğren

27 Haziran 2018 10:46


Çocukların çocuk haklarını öğrendikleri, düşüncelerini özgürce ifade ettikleri, yeni fikirler üretebildikleri, çocuk görüşünün önemine vurgu yapan bir platform olarak 23 yıl önce kurulan Çocuk Meclisi, çalışmalarını pek çok farklı alanda sürdürmeye devam ediyor. Sıhhiye’deki Çocuk Meclisi binasında bir araya gelen komite üyeleri hem bilgi paylaşımında hem de fikir alışverişinde bulundular. Çocuk Meclisi eski başkanlarından Ayşe Dila Karakaya, çocuk hakları konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin öncülük ettiğine ve önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.


Başkent’in farklı ilçe ve okullarından gelen 9-14 yaş arasındaki binlerce çocuğun buluşma noktası olan Çocuk Meclisinde üç dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Merve Erdoğan ile 21. Dönem Komisyon Üyesi Cihat Karaaslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ankara İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleriyle deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. “Çocuk hakları” için el ele çalışma kararı alarak akran eğitimlerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını, bilinç düzeylerini artıracağını ve toplumda farkındalık oluşturabilmelerinin önünü açacağına inandıklarını belirten gençler, “Ekrandan değil, akrandan öğren” sloganıyla yeni çalışmalara imza atacaklarını söylediler.




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