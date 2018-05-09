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09 Mayıs 2018 10:21

El emeği ürünler görücüye çıktı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen el sanatları sergisinin açılışına katıldı.

El emeği ürünler görücüye çıktı

09 Mayıs 2018 10:21


Hat, tezhip, rölyef, takı tasarımı, ahşap boyama gibi yaklaşık 20 branşta eserlerin yer aldığı serginin açılışını Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık birlikte yaptı. Başkan Ak ve protokol heyetindeki diğer isimler, Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki sergi alanını gezerek el emeği göz nuru eserleri yakından incelediler.


Geleneksel el sanatlarının önemine değinen Başkan Mustafa Ak, "Her insanın bir kabiliyeti var. Bu kurslar sayesinde kabiliyetler ortaya çıkıyor. Kabiliyetler ortaya çıkmakla kalmıyor, geleneksel sanatlar yaşatılıyor, bir kısım kursiyer burada öğrendikleri ile dükkan, atölye açarak veyahut oralarda çalışarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Kollarına altın bilezik takmış oluyorlar bir anlamda. Keçiören Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu hocaları ve kursiyerlerini bu güzel sergiden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.




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