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25 Temmuz 2018 11:11

El-Kânûn Fi’t-Tıbb’ın tüm ciltleri yeniden basıldı

Büyük Türk filozofu, İslam alimi ve modern tıbbın öncüsü İbn-i Sina’nın 6 ciltlik muhteşem eseri El-Kanun Fi’t-Tıbb, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yeni baskısıyla okurların beğenisine tekrar sunuldu.

El-Kânûn Fi’t-Tıbb’ın tüm ciltleri yeniden basıldı

25 Temmuz 2018 11:11


İbn-i Sina’nın El-Kanun Fi’t-Tıbb’ı yüzlerce yıl Asya’da, Avrupa’da tıp fakültelerinde tek ders kitabı olarak okutuldu. Bu yönüyle El-Kânûn Fi’t-Tıbb, her doktorun ve tıbba meraklı her okurun kütüphanesinde yer alan temel bir kitap oldu. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından İbn-i Sina’nın birinci kitabı, ikinci kitabı ve beşinci kitabı 1995’te basıldı. Eserin temel kitabı niteliğini taşıyan ve en hacimli olan üçüncü kitabın çevirisi daha uzun bir zaman aldı ve 2 cilt halinde yayımlandı. Son olarak çevrilen dördüncü kitapla birlikte eserin Türkçeye çevirisi 2014’te tamamlandı. Birinci kitap anatomi, çocuk bakımı ve eğitimi; ikinci kitap basit ilaçlar; üçüncü kitap iç hastalıkları; dördüncü kitap bulaşıcı hastalıklar ve kozmetikler; beşinci kitap ise reçeteleri içeriyor.


Eser “El-Kanun Fi’t-Tıbb” Balgat adresindeki Başkanlık binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor. Kitapseverler, tıp tarihi hocası Prof. Dr. Esin Kahya’nın günümüz Türkçesine ilk kez tam metin halinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı için çevirdiği esere https://emagaza-akm.ayk.gov.tr adresindeki e-mağazadan da ulaşabilirler.




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