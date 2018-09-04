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04 Eylül 2018 10:46

El terminalleri pazarcı esnafını rahatlatıyor

Keçiören Belediyesi’nin, belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek amacıyla hayata geçirdiği el terminalleri, 2017 yılının Kasım ayından bu yana vergi tahsilatında pazarcı esnafına sağladığı kolaylıkla beğeni topladı.

El terminalleri pazarcı esnafını rahatlatıyor

04 Eylül 2018 10:46


Keçiören Belediyesi tarafından pazarlara yönelik zabıta denetimleri sırasında esnaftan gelen talep doğrultusunda hayata geçirilen el terminalleri, pazarcı esnafı tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerce mahalle pazarlarında işgaliye bedellerinin tespiti için kullanılan el terminalleri, vergi tahsilat hizmetini pazarcı esnafının ayağına götürüyor. Tezgahını bırakıp ödeme yapmaya gitmek zorunda kalan pazarcı esnafı, 2017’nin Kasım ayından bu yana tezgah tanıtım levhasında yer alan künye bilgileriyle kendisine ait bütün tezgahların vergisini el terminalleriyle ödeyebiliyor. El terminallerinden alınan çıktıyla pazarcı esnafına makbuz verilerek tahsilatı teyit etme imkanı sunuluyor.


Mekan kısıtlaması olmaksızın Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelleri ve el terminalleri aracılığıyla vergi tahsilatı imkanı sunduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Belediyecilik hizmetini vatandaşlarımızın ayağına götürme anlayışıyla hayata geçirdiğimiz el terminalleri, pazarcı esnafımızın tahsilat işlerini kolaylaştırıyor. Esnaflarımız tezgahlarını bırakıp ödeme yapmak için zaman kaybetmiyor. Kolay ödeme imkanı sunan el terminalleri, güvenli ve pratik olması nedeniyle pazarcı esnafımız tarafından da olumlu karşılanıyor” ifadelerini kullandı.




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