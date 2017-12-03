Geçen hafta metroda kitap okuma etkinliği gerçekleştiren Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bugünkü adresi Güverpank oldu. Kızılay’da toplanan yaklaşık 100 öğrenci, öğretmenleri ve okul idarecilerinin katılımıyla farkındalık oluşturmak adına topluca kitap okudu. Vatandaşın ilgisiyle karşılaşan öğrenci ve eğitimciler, kitap okuma etkinliklerinin yıl boyunca farklı mekanlarda devam edeceğini kaydetti.

"Elde telefon yerine kitap olsun"

Okul Müdürü Yaşar Keskin, "Başlattığımız okuma etkinliğini bugün de dışarıda gerçekleştirerek okuma kültürünü ve farkındalığı oluşturmak istedik. Bu minval üzerine okulda okuma kulübü ve yazarlık kulübü oluşturduk. Okulda her gün 1 saat tüm öğrencilerimiz kitap okuyor. Cep telefonu yerine elde kitap olsun diyoruz" diye konuştu.