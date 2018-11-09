Elektrik sektörünün devleri A-TECH'te

A-TECH-Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, 22 Kasım'da 'Kamu ve özel sektörü buluşturan fuar' sloganıyla ikinci kez Ankara'da başlayacak. Fuarda yaklaşık 100 katılımcı firma stantlarıyla yeri alacak. 25 Kasım'a kadar açık olacak fuarda ziyaretçilerin yüzde 98'inin sektör temsilcilerinden oluşması ve ziyaretçi sayısının 5 bini geçmesi bekleniyor.

Elektrik sektörünün devlerini bir araya getirecek A-TECH Fuarı 22 Kasım'da Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde başlayacak. A-TECH - Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı,'Kamu ve özel sektörü buluşturan fuar' sloganıyla ikinci kez Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde 22 Kasım'da başlayacak. Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuarda yaklaşık 100 katılımcı firma stantlarıyla yeri alacak. 25 Kasım'a kadar açık olacak fuarda ziyaretçilerin yüzde 98'inin sektör temsilcilerinden oluşması ve ziyaretçi sayısının 5 bini geçmesi bekleniyor.

Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, "Kamu ve özel sektör temsilcilerin bir araya getirdiğimiz Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri (A-TECH) fuarımızın bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. 22-25 Kasım tarihleri arasında olacak fuarımızda geleceği değiştirecek akıllı bina teknolojileri sergilenecek. Fuarda üreticiler akıllı binalarda kullanılan son teknolojik ürünleri tanıtma fırsatı yakalayacak" dedi.

“Kamu ve özel sektör bir araya geliyor”

Özel sektör firmalarının sektörle ilgilenen kamu çalışanlarıyla birebir görüşmeyi, üretimdeki son teknolojiyi anlatma fırsatını yakalayacağını vurgulayan İpekçi, “Kamu çalışanları ve özel sektör temsilcileri fuarda bir araya gelecek. Kamu kurumları ve çalışanları ulaşamadıkları ya da yeni olan teknolojiyi görüp bilgi sahibi olacak.” dedi.

Yeni üretilen ürünlerdeki tanıtımın önemine değinen İpekçi, "Ne kadar önemli teknolojik ürün üretirseniz üretin eğer ihtiyaç sahiplerine yeteri kadar tanıtım yapılmazsa o üretimin büyük bir anlamı kalmıyor, tanıtım çok önemli. İşte bu teknolojik yenilikleri üreten firmalar fuarda yer alacak" değerlendirmesinde bulundu.

“100'e yakın firma fuarda olacak”

Ankara'ya 81 ilden 90'a yakın otobüs kaldıracaklarını belirten İpekçi, "Bütün kurumlara davetiye gönderdik, katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Fuara 100'e yakın firma katılıyor. Yerler dolmak üzere. Fuarda aydınlatma, alçak gerilim malzemesi, kısmen asansör, kablolama ürünleri, anahtar firmaları gibi bir ev inşaatında kullanılan malzemeleri üreten bütün firmaların temsilcileri olacak" diye konuştu.

Günümüzde artık her şey teknolojiye dayalı olduğunu belirten İpekçi, şöyle devam etti: “Binaların elektrik tesisatları değişiyor, uzaktan kumandalı teknolojiden tutunda eve gitmeden ocağın yanması, doğalgazın açılması, lambanın söndürülmesi, açık unutulan suyun kapatılmasına kadar pek çok yenilik var. Firmalar bu yenilikleri kamu çalışanlarına bire bir anlatma fırsatı yakalayacak.”

“Açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yapacak”

Fuarın açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapacağını ifade eden İpekçi, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da açılışa katılıyor. Firmalar fuarda ekonomik krize rağmen ayakta olduklarını ve üretime devam ettiklerini gösterecek. Ayrıca, yabancı firmalar da var ama bu firmaların yüzde 70'i Türkiye'de üretim yapıyor" ifadelerini kullandı.

Fuarda yerli üretim vurgusu

Fuarcılık şirketinin Genel Müdürü Emel Yüksel ise, "Fuarımızın en önemli özelliği de yerli üretime dikkat çekmemiz. Sektördeki birçok firma yerli üretimde gösterdikleri başarılı performansı burada sergileyecek. Kamudaki mühendisler, özel sektördeki üreticiler buluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de önemli teknolojik gelişmeler var"

Yerli üretim yapan sektördeki firmaların ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptıklarına dikkat çeken Yüksel, "Elektrik sektörü otomasyon sistemleri üzerine belli bir noktaya geldi, firmaların akıllı bina teknolojileri ile ilgili ürünleri var. Elektrik sistemi inşaatın yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu noktada birçok akıllı ürün çeşitlerini fuarda göreceğiz. Türkiye'de çok ciddi teknolojik gelişmeler var. Firmalar Ar-Ge çalışmaları yapıyor. İşte bu ürünler fuarda sergilenecek" dedi.