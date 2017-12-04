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04 Aralık 2017 10:01

Eller Gücü’ne tam destek

Büyük bir başarı göstererek Süper Lig’e çıkan Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 5.

Eller Gücü’ne tam destek

04 Aralık 2017 10:01

haftada Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı konuk ettiği maçı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi.


Altındağ Kapalı Spor Salonu’nda oynanan ve kıran kırana geçen basket maçında Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sahadan 72-60 galip ayrılırken, Eller Gücü de son ana kadar mücadelesiyle izleyicilere heyecanlı bir maç yaşattı. Bitiş düdüğü çalana kadar heyecan ve coşkunun bir an bile eksilmediği soluk soluğa geçen karşılaşmada seyirciler de alkışlarıyla takımlarına destek oldu.



“Süper Lig’e çıkarak bizlerin gururu oldular”


Galatasaray karşılaşmasının güzel bir maç olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Meclis kararıyla belediye olarak Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na sponsor olmuştuk. Onlar da güzel bir mücadele sergileyerek, önemli başarılara imza atıyorlar. Süper Lig’e çıkarak bizlerin gururu oldular. Gelecekte çok daha başarılı olacaklarına inancım tam. Başarının, sporun ve hayatın önünde bir engel olmadığını, azimle her şeyin üstesinden gelinebileceğini bizlere gösteren basket takımımız son ana kadar güzel bir mücadele örneği sergiledi. Önümüzdeki maçlar için kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını ve önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ifade eden Kulüp Başkanı Muhammed Göktaş ise, “Başkanımız Mustafa Ak’a ve Keçiören Belediyesi’ne destekleri için müteşekkiriz. Onların destekleri sayesinde bu başarılara imza atıyoruz. Amacımız en iyi olana dek mücadele etmek. Keçiören’in desteğine layık olabilmek için hep birlikte daha çok çalışacağız” dedi.




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