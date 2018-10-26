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Elmadağ Belediyesi kursiyerlerinden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

Elmadağ Belediyesi Kent Tiyatrosu kursiyerleri, Halkoyunları ekibi ve THM Yetişkinler Korosu üyeleri, Elmadağ Huzurevi’ni ziyaret etti.

Elmadağ Belediyesi Kent Tiyatrosu kursiyerleri, Halkoyunları ekibi ve THM Yetişkinler Korosu üyeleri, Elmadağ Huzurevi'ni ziyaret etti.


Kent Tiyatrosu kursiyerleri, Halkoyunları ekibi ve THM Yetişkinler Korosu üyelerinin Elmadağ Huzurevi'ni ziyaretinde düzenlenen eğlence programı ile yaşlıların güzel bir gün geçirmelerine vesile olundu. Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenip hal ve hatırlarını sordu. Şahin, “Sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sorunsuz olarak yaşamanızı devam ettirmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Büyüklerimiz, başımızın tacı, onların en iyi şekilde yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak görevimizdir” dedi. Şahin, bu tür etkinliklerin devam edeceği müjdesini de verdi.

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