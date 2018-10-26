Elmadağ'a dev kapalı otopark ve pazar yeri yapılıyor

Elmadağ Belediyesi, ilçenin Yenice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bin 194 ada 1 parsel olan ve açık alan olarak yıllardır kullanılan pazar alanını, Büyükşehir Belediyesinin de destekleri ile 'Pazar ve Kapalı Otopark Alanı' olarak projelendirildi. Projenin temeli de hiç zaman kaybetmeden atıldı. Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait toplam bin 37 metrekarelik Pazar Alanı ve Kapalı Otopark Alanı Projesi, Haydar Manav Caddesi'ne cepheli toplam 7 adet dükkan ve arka kısmında kapalı otopark ile üst katta ise açık otopark ve idari tesis olarak toplam 3 kat olarak projelendirildi. Elmadağ Belediyesince 2018/261513 tarih ve sayı ile ihale edilip 19 Temmuz 2018 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı. Belediye, söz konusu projenin imalatlarına hızla başlayıp temel kazısını bitirdi. Ayrıca inşaat imalatına hiç zaman kaybetmeden başlandı.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Elmadağ Belediyesi olarak, hızla büyüyen ilçemiz halkının gereksinim duyduğu açık-kapalı Pazar yeri ve Otopark ihtiyacını karşılamak üzere yapılan projemizin İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” denildi.