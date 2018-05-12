Emekli askerlerin kurduğu As Parti ittifak arayışında

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayıkçı, partinin 2015’de kurulduğunu, kurucularının büyük bir bölümünün emekli astsubaylardan oluştuğunu belirtti.

Seçimlerin erkene çekilmesinden dolayı seçime giremeyeceklerini belirten Kayıkçı, “Bizim teşkilatlanmamız tamamlanamadı. 2019 yılında yapılacak olan seçime göre teşkilatlanma çalışmamız vardı. Seçimler erkene çekilmesi üzerine böyle bir şey mümkün olmadı. Cumhur İttifakının şansı her durumda daha fazla gözüküyor. CHP’de Muharrem İnce ile iyi bir çıkış yaptı. Herkes istikrar sürsün ister. İstikrarın sürmesi ister. Bizde bu gemide yaşıyoruz. Bu geminin su almasını zarar görmesini istemeyiz” dedi.

Seçimde hangi partiyi destekleyeceğine ilişkin Kayıkçı, şunları kaydetti:

“2015 yılında kurulduk. Kurucularımızdan çoğu emekli astsubaylardan oluşmaktadır. 220 bin emek astsubay ve aileleriyle beraber 1 milyonun üzerinde kesime hitap ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu zamana kadar normal siyasi faaliyetlerimize devam ettik. Erken seçim gündeme geldiği için bizde bir taraf üzerinde düşünüp değerlendirmede bulunacağız. İster Cumhur İttifakı tarafından ister Millet İttifakı tarafından olsun bize gelen her hangi bir teklif olursa yetkili kurumlarımızla beraber değerlendireceğiz.”