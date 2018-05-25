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25 Mayıs 2018 01:03

Emekli Diyanet mensupları iftar sofrasında buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Emekli Diyanet mensupları iftar sofrasında buluştu

25 Mayıs 2018 01:03

Dr. Ali Erbaş, “Mescid-i Nebevinin varisi olarak gördüğüm Diyanet İşleri Başkanlığında çalışma şansını elde etmiş hocalarla bir sofrada buluşmak mutlulukların en büyüğüdür” dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığının emekli Diyanet mensupları için düzenlediği geleneksel iftar programı, Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Uzun yıllar Diyanet teşkilatında görev yapan emekli Diyanet mensuplarının katıldığı iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en mutlu olduğu anlardan birisini yaşadığını belirterek, “Mescid-i Nebevinin varisi olarak gördüğüm Diyanet İşleri Başkanlığında çalışma şansını elde etmiş hocalarla bir sofrada buluşmak mutlulukların en büyüğüdür” dedi.


Erbaş, İslam’a hizmet etmenin önemine değinerek, “Amel defterleriniz açıldığı zaman ömrünüzün büyük bir kısmını dini mübini İslam’a hizmet etme ve milletimize din hizmeti götürme noktasında yapmış olduğunuz hayırlar hasenat olarak karşınıza çıkacaktır. Cenab-ı Hakk neslimize de dini mübini İslam’a hizmet etmeyi nasip eylesin. Bu şerefle neslimizi de şereflendirsin” diye konuştu.


Programa katılan Diyanet İşleri Eski Başkanları, Lütfi Doğan, Prof. Dr. Süleyman Ateş, Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç ve Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu da birer selamlama konuşması yaptı.


Programa, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ve Burhan İşliyen, Başkanlık üst düzey yöneticileri, çok sayıda emekli Diyanet mensubu ve aileleri katıldı.




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