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25 Kasım 2017 13:23

Emekli öğretmene çat kapı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 24 Kasım Öğretmenler Gününde emekli sınıf öğretmeni Nursel Demir’e konuk oldu.

Emekli öğretmene çat kapı

25 Kasım 2017 13:23


23 sene öğretmenlik yaptıktan sonra 2003 yılında emekli olan Erzincanlı Nursel Demir’i ziyaret eden Başkan Ak, öğretmenlerin öğretme süreçlerinin hayat boyu devam ettiğine dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizin bizlere öğrettikleri her şey hayat boyu bize lazım oluyor ve kulağımızda küpe oluyor. Her bilgi değerli. Hayat boyu öğreniyoruz. Bizlere emek veren öğretmenlerimizi yıllar sonra ziyaret etmeli ve hatırlarını sormalıyız. Bizlerde emeği olan bu güzel insanları unutmamamız için bu günler bir vesile" ifadesini kullandı.


Ziyaretten ötürü çok mutlu olan ve eşi Yakup Demir’in de Milli Eğitimde şube müdürü olduğunu belirten Nursel Demir de, "Bizler yetiştirdiğimiz insanların topluma faydalı ve iyi bir insan olduğunu gördükçe manevi haz duyuyor ve öğretmenlik mesleğinin kutsallığını bir kez daha idrak ediyoruz." dedi.


Emekli olduktan sonra KEÇMEK’lere (Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) devam ettiğini ve el becerisini geliştirdiğini söyleyen Demir’e Başkan Ak’ın cevabı, "Emekli olunca insanlar boşluğa düşüyor, bu kurslar bir rehabilitasyon, bir terapi vazifesi de görüyor" oldu.


Yetiştirdiği öğrenciler adına Demir’e teşekkür eden Ak, öğretmenler gününü kutladı.




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