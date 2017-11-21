Emine Erdoğan, Hak-İş’li kadınlarla buluştu

Kadının olmadığı bir siyaset, kadın bakışının yansımadığı bir yönetim sadece kadınlar için değil tüm toplum için eksikliktir" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi tarafından yürütülen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri’ Projesi’nin kapanış toplantısı ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların karşılaştığı sorunların tespit edilmesi adına yapılan bu projenin bugün meyvelerini topladıklarını ifade etti.

Anadolu kadınının çok yönlü olduğunu, bu nedenle sorunlarının da çok boyutlu olduğunu bildiren Erdoğan, gerek ev içi sorumluluklar gerekse çalışma hayatının getirdiği sorunların kadınlara ağır yükler yüklediğini kaydetti. Emine Erdoğan, “Bu nedenle bizler geleneklerimizle, medeniyet değerlerimizle örtüşen bir denklem kurarak bu yükleri hafifletmeliyiz. Devletimiz bunun gayreti içindedir. Son 15 yılda medeni kanunda, iş kanununda ve nihayetinde anayasamızda yapılan değişikliklerle önemli aşamalar kaydedilmiştir. Hükümetimiz, aile ve iş hayatını uyumlu hale getirmek için çalışan kadınlara hamilelik, doğum ve süt izinlerini kullanabilecekleri esnek çalışma imkanı getirmiştir. İzinde geçen süreyi kademe ilerlemelerinde saydırmış, kadın istihdamını teşvik eden birçok düzenleme yapmıştır. Annelik yapan, evini çekip çeviren, çalışan, üreten kadınlarımız için yapılacaklar elbette daha bitmemiştir. Kadınlarımızı karar mekanizmalarında daha çok görmek hepimizin arzusudur. Kadının olmadığı bir siyaset, kadın bakışının yansımadığı bir yönetim sadece kadınlar için değil tüm toplum için eksikliktir. Başarısı uluslararası alanda yankılanan iş kadınları, gençlerimizin ufkunu açan kadın akademisyenler görüyorum, bunlar hepimize gurur veriyor. Küçük adımlarla kendi işini kuran, müteşebbis kadınlarımız umudumuzu daha da arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Kadınların, dünyanın çarpıklıklarını düzeltmeye katkı sunabileceğini söyleyen Erdoğan, “Yeter ki kendimize inanalım. Yeter ki gücümüze, dünyayı değiştirme potansiyelimize inanalım” dedi.

“İnşallah kadın, erkek dayanışma içinde geleceğimizi şekillendireceğiz” diyen Emine Erdoğan, “Hak-İş gibi çatılar bu dayanışmanın sergilendiği yerlerdir. Yürüdüğümüz yolda sorunlarla birlikte mücadele edersek, büyük hedeflere birlikte ulaşırız. Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesinin, bu anlamda çalışan kadınlarımız için bir can simidi olarak görüyorum. Kadınlarımız aldıkları eğitim sayesinde inşallah sorunlarla mücadele noktasında metotlar geliştirebilecekler” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’da katıldı.

Program sonunda Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Emine Erdoğan’a kristal işlemeli bir gondol hediye etti. Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz ise Erdoğan’a “Sendikal Bakış Açısıyla Sorun Çözme Yöntemleri” ve “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” isimli iki kitap takdim etti.