Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, şehit çocuklarını satranç sporuyla tanıştırmak amacıyla başlatılan “Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi” tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, satrancın önemine dikkat çekerek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için böylesine önemli bir etkinlikte birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şehitlerimizin emaneti gençlerimizi kale gibi bir geleceğe hazırlayacak bu girişimin çok güzel neticeler vereceğine inanıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletimizin ve devletimizin bekası için mücadele veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize gösterdikleri direniş sebebiyle şükranlarımızı sunuyorum. Devlet ve millet el ele verdiğimiz 15 Temmuz demokrasi mücadelesinin yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Bu bir yıl süresince şehit ve gazilerimizin aileleriyle sıklıkla bir araya geldik ve onların bayraktarlığını yaptığı bu onurlu direnişin ruhunu yaşatmaya çalıştık. Bir yandan bu aziz milletin bekası için el birliğiyle mücadelemizi sürdürürken, bir yandan da insan sermayemizi en iyi şekilde güçlendirmenin çabası içerisindeyiz. Gençlerimizi bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak geliştirecek her türlü gayreti teşvik ediyoruz. Satranç, evlatlarımızın zihinsel ve sosyal açıdan geliştirecek bir düşünce sporudur. Satranç ile hayat arasında yakın ilişki vardır. Yaşam hep satranca benzetilir. Büyük hayatın küçük modeli olarak nitelenir. Çünkü hayatın gerçeklerinden ilhamla ortaya çıkmıştır. Satranç eğitimi alan bir genç aynı zamanda hayata dair donanım kazanır. Satrançtaki önce düşün sonra oyna ilkesi, gençleri bilinçle yaşayacakları bir hayata hazırlar. Rakibe karşı saygılı ol ilkesi, sosyal hayatı düzenleyen bir avantaj hükmündedir. Çocuklarımız satranç eğitimi alırken aslında bir yandan da hayatın provasını yaparlar. Satranç bir yönetim sanatıdır, mücadele becerisidir. Aklın jimnastiğidir. Satranç eğitimi ne kadar erken yaşta alınırsa çocuklarda o kadar yetenek geliştirirler. Bilimsel araştırmalar, satrancın genel başarıyı arttırdığını göstermektedir. Satranç, ileri düşünme yeteneği kazandırarak analiz kabiliyetini geliştirir, sabırlı olmayı öğretir” dedi.

Satrancın aynı zamanda çocukların istenmeyen alışkanlıklara katılmasına mani olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Suça eğilimi arttıran ruhsal boşlukların yerini dolduruyor. Faydalı bir sosyal ortam sağlıyor. Satranç kültürünü kazanan çocuklar sosyal ilişkilerinde de daha başarılı oluyorlar. Çünkü sorun çözme becerisi kazanıyorlar. Çocuklarımızı küçük yaşta bu sporla tanıştırmanın sayısız faydası var. Türkiye Satranç Federasyonunun üstün gayretleri ile ülkemizde gittikçe artan bir satranç ilgisi olduğunu mutlulukla takip ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde satranç okullarda seçmeli ders olarak şuanda okullarda öğretiliyor. Uluslararası alanda aldığımız madalyalar, dünya satrancının devler liginde Türk satrancının da önemli bir yer edindiğini gösteriyor. Satranç A Milli Takımı’nın 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası’nda elde ettiği büyük başarıyı bu vesileyle tebrik ediyorum. Dünya 5’incisi olarak Türk satranç tarihinin en büyük başarısını elde ettiniz. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte ilk 3’e, hatta şampiyonluğa oynayacağız. Satranç öyle bir spor ki tüm dünya kültürlerinden izler taşıyor. Hint medeniyetinde doğan satranç, önce İran’a, sonra Arabistan yarımadasına yayılıyor. İslam’ın yayılışı ile Endülüs’e, oradan da Avrupa’ya taşınıyor. Kıtaları ve kültürleri dolaşan bu önemli sporda ülkemizin yeni başarılar elde edecek olması ümidi hepimizi heyecanlandırıyor. Türk kültüründe önemli bir yeri olan satrancı yeni nesillere de erken yaşta öğretmeli, bu bilinci daha da yaygınlaştırmalıyız. Şehitlerimizin emaneti gençlerimiz 13-20 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de satranç eğitimi alarak güzel zamanlar geçirecekler. Böylece hem satranca yeni yetenekler kazandırmış olacağız, hem de azimli, üretken, hızlı düşünebilen, öz güveni yüksek bir nesle yatırım yapacağız. Türkiye’nin geleceği; stratejik düşünebilen, mücadeleci ruha sahip, hiç yılmadan hedefe yürüyebilen, doğru karar alabilen bir gençlikle garanti altına alınabilir. Gençlerimiz, siyasi, ekonomik, kültürel tüm alanlarda büyük fotoğrafı görebilen ve milli menfaatler karşısındaki tüm hamlelere şah mat diyebilen bir ufukla yetişecek, bu ülkenin geleceğini teminat altına alacaklar” ifadelerini kullandı.

Projenin tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.