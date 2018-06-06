Emine Erdoğan’dan Çevik ailesine ziyaret

Altındağ Yıldıztepe mahallesinde iki kızları ile birlikte oturan Sevgi ve Ahmet Çevik ailesi, iftarda Emine Erdoğan’ı ağırladı. Aile bireyleriyle tek tek sohbet eden Erdoğan, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ahmet Çevik’in durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan ziyaret esnasında Çevik ailesinin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendi. Dualar eşliğinde mütevazı yer sofrasında oruç açan Erdoğan, çocuklara ise özel ilgi gösterdi. İftarın ardından dışarıda Altındağlıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla da tek tek ilgilendi, her biri ile fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan’a, Ak Parti Ankara Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki ile AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da eşlik etti.