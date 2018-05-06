Emlak Konut Ankara’daki ilk projesini hayata geçirdi



Gayrimenkul sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan ve her sene düzenlediği kampanyalarla adından sıkça söz ettiren Emlak Konut GYO, 2018 yılında Ankaralıların yüzünü güldürdü. Aileler ön planda tutularak hazırlanan dev Sofa Loca projesinde yüzde 85'in üzerinde satış gerçekleştirildi. Dairelerine yerleşen ev sahipleri için özel bir "yaza merhaba ve tanışma partisi" düzenleyen firma, ailelerin kaynaşmasını sağladı.

Baş Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Baş, projenin Ankara'nın ilk projesi olduğunu dile getirdi. Loca tadında ailelerin oturabileceği bir site yaptıklarını belirten Baş, "Şuanda oturumlar başladı ve yüzde 50'yi geçti. Çok fazla bir satışımız da kalmadı. Bugün komşular bir araya gelsin, tanışsınlar diye bir etkinlik yaptık. Bizler de geldik, varsa sorunlarını dinlemek istedik ama çok güzel ve mutlu şekilde karşılandık. Herkes çok memnun, biz de bundan dolayı çok mutlu olduk. Bu şekilde yıl başlarında veya özel günlerde bir araya gelinmesi yönünde planlarımız var. Bizim birinci hedefimiz herkesin memnun olmasıydı, başarılı olduğumuza inanıyoruz. Güzel bir etkileşim oldu, sıcak bir ortam oldu" şeklinde konuştu.

Baş, İstanbul'da da yeni projelerin başlayacağı müjdesini verdi.

"Güven ve komşuluk çok önemli"

Sofa Loca projesinin Satış Müdürü Aynur Taşyürek ise, Sofa Loca'nın komşuluk ve sadece aileler üzerine kurulan bir proje olduğunu dile getirerek, "Teslimatlara yaklaşık 4 ay önce başladık ve insanlar yerleşmeye başladı. Komşular birbiriyle tanışsın, kaynaşsın diye bir etkinlik organize ettik. Günümüzde çocuklarımız kapımızın önüne çıkamıyor, oynayamıyor. Güven çok önemli, karşı komşunuz kim, ne iş yapıyor. Öyle bir hale geldik ki asansörlerde birbirimize selam vermez olduk. Bu projede bunu ön plana aldık" ifadelerini kullandı.

Sosyal tesislere de değinen Taşyürek, yüzme havuzu, sauna ve fitness alanlarının oldukça geniş olduğunu aktararak, kadın ve erkeklerin hamamlarının ayrı şekilde yapıldığını kaydetti. Yaz kış faaliyette olan yüzme havuzunun ise cam tavanlı olduğuna dikkat çeken Taşyürek, "Yüzerken kar yağarken bile gökyüzünü görebilecekler. Bu küçük nüanslar çok özellikli oldu" dedi.

"Bugüne özel Bodrum'dan geldik"

Aileler, havanın yağışlı olmasına rağmen etkinliğe katıldı. Çocuklarını da alan aileler, hem komşularıyla tanıştı hem de güzel bir pazar etkinliğine katılmış oldu. Sakinlerden Sibel hanım, daha önce büyük bir evde oturduklarını ifade ederek, bu projeyi gördüklerinde tam kendilerine göre olduğunu düşündüklerini söyleyerek, "Hem bakımı kolay olan küçük bir bahçemiz var, hem de evin içi gayet konforlu, çok memnunuz. Yaşadığınız yer birlikte yaşadığınız insanlarla daha güzel. Normalde Bodrum'daydık, komşularımızı tanımak için biz bugüne özel olarak geldik. Umarım ilerideki günlerde de bu dostça ilişkilerimiz devam eder" diye konuştu.