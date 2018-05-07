Yüzde 50 oturumların başladığı Sofa-Loca’da komşular gerçekleşen organizasyonla bir araya geldi.

Baş Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Baş, Türk mimarisinin modern mimariyle harmanlandığı, kalite ve konforun bir arada sunulduğu projede fark çıkaran yaşam konseptinin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şunları söyledi:

“Önceliğimiz elbetteki ileri teknolojilerin kullanıldığı çağdaş ve modern bir yaşam alanı oluşturmaktı. Ama burada yaşayanların komşuluk kültürü ile çocuklarını güvenle büyütebilecekleri bir ortam hayal etmiştik. Bugün de bu organizasyonla sakinlerimizi bir araya getirmek ve birbirlerini tanımalarını sağlamak istedik. Gördük ki çok güzel ilişkiler oluşmuş ve biz amacımıza ulaşmışız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz.”

İstanbul’da yeni proje müjdesi

Fatih Baş, hayata geçirdikleri projelerin kendilerine umut verdiğini söyleyerek İstanbul’da yeni bir projeye başlayacaklarının da müjdesini verdi. Türkiye’nin istikrar ve ekonomisine duydukları güvenin altını çizen Baş, “Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İnşallah yeni projemizle de insanların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sofa Loca’da yüzde 85’in üzerindeki satış başarısında önemli pay sahibi olan Sofa Loca Satış Müdürü Aynur Taşyürek de 4 ay önce teslimlere başlanan projede yüzde 50 oranında yaşamın başladığını söyledi.

Taşyürek, Sofa Loca’da ailelerin çocukların en güzel yaşam koşullarına sahip olması yanında kurulan yakın ilişkilerle de fark oluşturulduğunun altını çizerek, “Artık komşuların birbirini tanımadığı, selam vermediği günümüzde, birbiriyle sıcak ilişkiler kuran, iletişimin yoğun olduğu, çocukların güvenli bir ortamda yetiştiği bir projede yaşamın başlamasıyla aslında yeni bir dönemin başladığını ve Türk kültürünün yeniden hayat bulduğunu görmekten çok mutluyuz. Umarız Sofa Loca bu konuda da örnek olacak” dedi.